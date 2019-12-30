В компании отчитались о первой ночи работы и заявили, что система функционирует в штатном режиме. Также российский газ стал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку». Российский газ начал поступать через Украину в рамках нового соглашения о транзите топлива между Москвой и Киевом.

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

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