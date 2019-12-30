Политика
РИА НовостиУкраина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
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Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Кино
В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука
1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов
В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Футбол
«Невские новости»: Роберт Мак перейдет в «Сочи»
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак продолжит карьеру в ФК «Сочи», утверждают «Невские новости».
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами все же будет выпущен
Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X, компания AMD пообещала в 2020 году выпустить флагманскую модель HEDT для платформы TRX40, которая будет носить обозначение Ryzen Threadripper 3990X.
Киберспорт
Определены лучшие игры по версии Steam
Лучшей игрой для многопользовательского режима, по мнению пользователей Steam, является игра с открытым миром DayZ.
Общество
В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры
В Киеве прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры, передает "Страна.ua".
Политика
Госдепартамент прокомментировал морские учения России, Китая и Ирана
Известно, что 30 декабря завершились совместные морские учения России, Китая и Ирана. маневры проходили в Индийском океане и Оманском заливе.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Политика
«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины
Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры.
Гаджеты
Xiaomi представила новые умные часы Watch Color
Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
Политика
Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1».
Баскетбол
Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8
По словам инсайдера Мукул Шармы, который является проверенным источником, китайский гигант Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Redmi Note 8. Ожидается, что компания его выпустит уже в ближайшее время.
Политика
Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Наука
Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.