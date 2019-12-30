Политика
РИА НовостиУкраина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Читать в источнике
Оценить220
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:06, Ашберн
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
У актёра Евгения Пронина на Новый год родился ребёнок
Для семьи актёра теперь в буквальном смысле с новым годом начинается и новая жизнь.
Политика
Помпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Политика
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
Общество
В США могут запретить некоторые ароматизированные смеси для e-сигарет
Президент США Дональд Трамп объявил, что «некоторые ароматизированные смеси» для электронных сигарет будут запрещены к продаже «на какой-то период времени».
Гаджеты
Samsung создала первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор
Бренд создал первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор, не имеющий никаких рамок по бокам, его представят в рамках Consumers Electronics Show (CES) 2020.
Политика
Захарова: США положили ноги на стол мировой политики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Происшествия
Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь
В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Хоккей
Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Гаджеты
Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD
Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Футбол
Кардозу может покинуть «Динамо»
Кардозу перешел в «Динамо» из «Тонделы» летом 2018 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел 23 матча, в которых забил четыре гола.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Происшествия
Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают показания
Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дают признательные показания.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году
Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Авто
Автопроизводители поднимают цены на автомобили в России
Автопроизводители начали поднимать цены на свои автомобили в России в связи с индексацией утилизационного сбора.
Наука
Земля на прослушке
На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
Происшествия
Глава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе.
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Шоу-бизнес
Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой
Бойфренд Ольги Бузовой — блогер и музыкант Давид Манукян — получил травму накануне Нового года.
Экономика
Что изменится с 1 января в жизни россиян
Что изменится в жизни россиян с нового года.
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.