Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

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