Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
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Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

РИА Новости05:04

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

Коммерсантъ03:55

Украина начала транспортировку газа в ЕС по новому контракту

РБК03:17

Начался транзит газа через Украину по новому контракту

RT на русском03:24

Глава «Оператора ГТС Украины» сообщил об успешном начале работы компании

ТАСС03:19

Украина начала поставки российского газа в Европу по новому соглашению о транзите

Интерфакс03:33

Глава ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании

Известия03:14
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