Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
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С новым газом!

Коммерсантъ09:55

Украина начала транспортировку газа в ЕС по новому контракту

РБК03:17

Украина начала поставки российского газа в Европу по новому соглашению о транзите

Интерфакс03:33

Начался транзит газа через Украину по новому контракту

RT на русском03:24

Глава «Оператора ГТС Украины» сообщил об успешном начале работы компании

ТАСС03:19

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

РИА Новости05:04

Глава ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании

Известия03:14
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Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
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В стычке между заключёнными в мексиканской тюрьме погибли 16 человек

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«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.
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Главный нарколог Минздрава РФ перечислил «правильные» закуски

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Что изменится в жизни россиян с 1 января

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