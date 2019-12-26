Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

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