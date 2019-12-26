Политика
РИА НовостиУкраина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
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Гаджеты
Пора в утиль: до завершения поддержки Windows 7 осталось две недели
14 января прекращается поддержка Windows 7. Это означает, что для операционной системы больше не будут выпускаться патчи и обновления безопасности.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Политика
Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Политика
Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
Происшествия
В новогоднюю ночь в Москве похитили 7-летнюю девочку
В Москве 31 декабря похитили 7-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте МВД.
Происшествия
Водитель обстрелял не пропустившую его машину семью в Саратове
Водитель открыл огонь по автомобилю, который не пропустил его машину на дороге в Саратове, в обстрелянном авто оказалась семья с ребенком.
Политика
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.
Общество
Екатеринбуржцы раскритиковали Ледовый городок после новогодней ночи
Жители Екатеринбурга раскритиковали Ледовый городов на площади 1905 после новогодней ночи.
Общество
Главный нарколог Минздрава РФ перечислил «правильные» закуски
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предупредил россиян, которые на новогодних каникулах собираются употреблять алкогольные напитки, что закуски лучше выбирать легкие.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Происшествия
Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену
В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА "Новости".
Спорт
Новый глава WADA пообещал защитить чистых спортсменов
Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пообещал защитить права чистых спортсменов.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Спорт
WADA ввело в действие обновленный список запрещенных веществ
Обновленный список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) начал действовать в первый день 2020 года.
Футбол
«Манчестер Сити» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, игра начнется в 20:30.
Общество
Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал
1 января 2020 года вступили в силу «транспортная» реформа и новые повышенные тарифы на оплату проезда.
Экономика
В РФ поднялись минимальные розничные цены на водку и коньяк
С 1 января 2020 года в России повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.