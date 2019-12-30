Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
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С новым газом!

Коммерсантъ09:55

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

РИА Новости05:04

Украина начала транспортировку газа в ЕС по новому контракту

РБК03:17

Начался транзит газа через Украину по новому контракту

RT на русском03:24

Глава «Оператора ГТС Украины» сообщил об успешном начале работы компании

ТАСС03:19

Украина начала поставки российского газа в Европу по новому соглашению о транзите

Интерфакс03:33

Глава ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании

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