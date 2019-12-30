Политика
РИА НовостиУкраина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
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Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
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Samsung создал первый в мире телевизор без рамок
Футбол
ФИФА может изменить правило определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Транспорт
В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте
Стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 1 января, увеличивается на 10 рублей.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
Политика
В Багдаде демонстранты начали штурм посольства США
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Шоу-бизнес
Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой
Футбол
Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»
Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Футбол
Рагнар Сигурдссон покинул «Ростов»
Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов», сообщает пресс-служба южан.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Единоборства
Глава UFC рассказал о сумасшедших гонорарах Нурмагомедова и Макгрегора
Бессменный президент и совладелец UFC Дэйна Уайт с журналистами поделился информацией о гонорарах главных звезд промоушна — россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Гаджеты
Существенно подешевел 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S
Известно, что Xiaomi TV 4S, который был представлен еще год назад, существенно подешевел со дня старта продаж.
Происшествия
Более 200 машин сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января в Страсбурге было сожжено более 200 автомобилей, сообщило местное издание DNA.
Кино
Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года
Американский стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Здоровье
В Кемерове опубликован график работы поликлиник в новогодние праздники
На праздничные дни в Кемерове сформирован график работы стационаров и поликлиник. В них назначены дежурные бригады медперсонала.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке с поста президента
Борис Ельцин мотивировал свой уход тем, что в 2000 год Россия должна войти с новыми политиками.
Наука
Изобретен способ восстановить зубную эмаль: никаких пломб
Китайские ученые разработали жидкую смесь, которая позволяет эффективно восстановить наружный слой поврежденной эмали.