Политика
РИА НовостиУкраина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
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Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
Происшествия
Неизвестные изрезали ножом мужчину в автобусе в Москве
Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями после конфликта с двумя неизвестным в автобусе, который двигался в сторону поселка Коммунарка в Москве, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.
Политика
Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
Посольство США в Багдаде отменило всю консульскую работу из-за беспорядков, следует из релиза на сайте посольства.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Единоборства
Глава UFC рассказал о сумасшедших гонорарах Нурмагомедова и Макгрегора
Бессменный президент и совладелец UFC Дэйна Уайт с журналистами поделился информацией о гонорарах главных звезд промоушна — россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Финансы
Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году
Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК.
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Экономика
В России подняли минимальные цены на водку и акцизы на пиво и вино
В России с начала 2020 года увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Политика
ГБР Украины сообщило о «кризисных явлениях» в своей работе
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о «кризисных явлениях» в своей работе.
Происшествия
В Магнитогорске вспоминают жертв трагедии во время взрыва дома
Ровно год назад рано утром 31 декабря в доме №164 по проспекте Карла Маркса рухнул подъезд.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Житель Москвы выиграл «Новогодний миллиард» в рамках розыгрыша лотереи «Русское лото».
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Армия и оружие
Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Хоккей
Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Происшествия
Россиянин врезался в дерево на снегоходе и погиб
Под Тверью два россиянина катались на снегоходе 1 января и врезались в дерево, в результате чего водитель погиб.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Кино
Netflix определил популярные проекты 2019 года
Стриминговый сервис Netflix рассказал о самом востребованном в уходящем году проекте, так, комедию "Загадочное убийство" режиссера Кайла Ньюачека посмотрели 30,9 миллиона зрителей за первые три дня после выхода.
Армия и оружие
СМИ сообщили о прибытии самолётов с боевиками из Сирии в столицу Ливии
Телеканал Al Hadath сообщил о приземлении в аэропорту столицы Ливии Триполи четырёх самолётов с бойцами из сирийской вооружённой оппозиции.
Футбол
Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»
Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.