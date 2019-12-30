Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
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С новым газом!

Коммерсантъ09:55

Украина начала транзит газа в ЕС по новому контракту

РБК04:09

Глава ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании

Известия03:14

Украина начала поставки российского газа в Европу по новому соглашению о транзите

Интерфакс03:33

Начался транзит газа через Украину по новому контракту

RT на русском03:24

Глава «Оператора ГТС Украины» сообщил об успешном начале работы компании

ТАСС03:19

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

РИА Новости05:04
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Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Политика

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
РИА Новости 13:48
Происшествия

Неизвестные изрезали ножом мужчину в автобусе в Москве

Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями после конфликта с двумя неизвестным в автобусе, который двигался в сторону поселка Коммунарка в Москве, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.
РИАМО вчера в 10:11
Политика

Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков

Посольство США в Багдаде отменило всю консульскую работу из-за беспорядков, следует из релиза на сайте посольства.
РИА Новости 12:09
Политика

Пользователи сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

Lenta.ru 12:50
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Единоборства

Глава UFC рассказал о сумасшедших гонорарах Нурмагомедова и Макгрегора

Бессменный президент и совладелец UFC Дэйна Уайт с журналистами поделился информацией о гонорарах главных звезд промоушна — россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Shraibikus News 07:20
Финансы

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Экономика

В России подняли минимальные цены на водку и акцизы на пиво и вино

В России с начала 2020 года увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди.
Коммерсантъ 07:46
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 30.12.19 в 05:11
Политика

ГБР Украины сообщило о «кризисных явлениях» в своей работе

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о «кризисных явлениях» в своей работе.
ФАН 13:37
Происшествия

В Магнитогорске вспоминают жертв трагедии во время взрыва дома

Ровно год назад рано утром 31 декабря в доме №164 по проспекте Карла Маркса рухнул подъезд.
Курс дела вчера в 00:12
Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Житель Москвы выиграл «Новогодний миллиард» в рамках розыгрыша лотереи «Русское лото».
Коммерсантъ 09:59
Общество

Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке

Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Коммерсантъ 08:49
Космос

Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры

Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
N+1 23.12.19 в 19:02
Армия и оружие

Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
РИА Новости 14:16
Хоккей

Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Газета.Ru 13:36
Происшествия

Россиянин врезался в дерево на снегоходе и погиб

Под Тверью два россиянина катались на снегоходе 1 января и врезались в дерево, в результате чего водитель погиб.
Lenta.ru 14:17
Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
РБК 30.12.19 в 06:00
Общество

Националисты устроили шествие в честь Бандеры в Киеве

Газета.Ru 15:07
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM 30.12.19 в 22:33
Происшествия

В Волгоградской области иномарка насмерть сбила семью с ребенком

РБК 13:15
Кино

Netflix определил популярные проекты 2019 года

Стриминговый сервис Netflix рассказал о самом востребованном в уходящем году проекте, так, комедию "Загадочное убийство" режиссера Кайла Ньюачека посмотрели 30,9 миллиона зрителей за первые три дня после выхода.
Радио Sputnik вчера в 03:46
Армия и оружие

СМИ сообщили о прибытии самолётов с боевиками из Сирии в столицу Ливии

Телеканал Al Hadath сообщил о приземлении в аэропорту столицы Ливии Триполи четырёх самолётов с бойцами из сирийской вооружённой оппозиции.
News.ru 12:25
Наука

Длительность сна связана с легочным фиброзом

HotGeo 08:55
Футбол

«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти

Lenta.ru 14:25
Футбол

Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»

Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.
РИА Новости 10:21
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