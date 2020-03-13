Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВласти Украины начнут прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Украинские представители в рамках Трехсторонней контактной группы договорились о прямых переговорах, которые Киев проведёт с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Данная информация появилась в открытом доступе в виде протокола с последнего совещания контактной группы в столице Белоруссии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Украина готова напрямую вести диалог с ДНР и ЛНР, в Киеве открещиваются от домыслов

Царьград09:51

Киев начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

ФАН09:39

Погребинский назвал сценарий окончательной потери Украиной восставших ДНР и ЛНР

Аргументы недели09:43

Власти Украины начнут прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Ореанда-Новости09:48

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Деловое.ТВ09:34

Украина вступит в прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Наша версия09:03

Украина открестилась от переговоров с ДНР и ЛНР

Lenta.ru09:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Известия 09:59
Общество

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:12
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Газета.Ru 09:47
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Происшествия

Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции.
Российская газета 05:45
Игры

GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Cyber.sports.ru 11 марта в 09:20
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания вчера в 15:17
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 11 марта в 13:44
Здоровье

В Екатеринбурге две недели не могут взять анализ на коронавирус у женщины с пневмонией

Как рассказала женщина Znak.com, у девушки есть все признаки вируса: несколько недель назад она находилась в контакте с людьми, прилетевшими из Тайваня, после этого у нее уже в течение двух недель держится температура в районе 39-40 градусов, начался сухой кашель и развилась пневмония.
Znak.com 08:39
Политика

Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что есть надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, и что в течение недели будет верифицирован список людей.
РИА Новости 09:51
Политика

Британия поддержала инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.
Взгляд.ру 07:07
Происшествия

В Москве установлены все контактировавшие с новыми заразившимися коронавирусом

Власти Москвы установили весь круг близких, с которыми могли контактировать пятеро новых заразившихся коронавирусом граждан.
ТАСС 09:59
Армия и оружие

Турция объявила России ультиматум по Сирии

Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
Piter.tv 05:43
Политика

Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса

Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
РИА Новости 09:11
Авто

Автосалоны Тольятти захлестнула волна покупателей

СитиТрафик вчера в 04:03
Футбол

«Атлетико» победил «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Первая игра в Мадриде завершилась победой команды Симеоне с таким же счетом, и поединок перешел в дополнительное время, на четвертой минуте которого Фирмино с передачи Вейналдума забил второй мяч хозяев поля.
ODDS.ru 11 марта в 18:33
Политика

Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

В Киеве украинские радикалы сорвали презентацию плана примирения с Донбассом, передает «Страна.ua».
Lenta.ru вчера в 06:36
Политика

МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Коммерсантъ вчера в 18:20
Футбол

Кассационный суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля

Pravda.Ru 08:15
Футбол

АПЛ приостановлена до 3 апреля из-за коронавируса

Чемпионат Англии по футболу приостановлен до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
РИА Новости 07:16
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Вести.Ru 04:17
Энергетика

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Деловое.ТВ 05:04
Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса

Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Газета.Ru 08:50
Энергетика

Новак: Россия не видит перспектив для новой сделки ОПЕК+

Министр отметил, что не видит перспектив заключения новой сделки из-за последних действий партнеров по ОПЕК+.
Российская газета 10:00
Общество

«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус

В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Украина.ру 02:00
Общество

В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Наша версия 04:00
Гаджеты

Новая видеокарта GeForce RTX 2060 может получить память в 8 ГБ

АБН вчера в 19:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное