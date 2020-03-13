Украинские представители в рамках Трехсторонней контактной группы договорились о прямых переговорах, которые Киев проведёт с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Данная информация появилась в открытом доступе в виде протокола с последнего совещания контактной группы в столице Белоруссии.

Власти Украины начнут прямые переговоры с ДНР и ЛНР

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