Политика
Ореанда-НовостиВласти Украины начнут прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Украинские представители в рамках Трехсторонней контактной группы договорились о прямых переговорах, которые Киев проведёт с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Данная информация появилась в открытом доступе в виде протокола с последнего совещания контактной группы в столице Белоруссии.
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Погребинский назвал сценарий окончательной потери Украиной восставших ДНР и ЛНР
Аргументы недели09:43
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Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Общество
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции.
Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Здоровье
В Екатеринбурге две недели не могут взять анализ на коронавирус у женщины с пневмонией
Как рассказала женщина Znak.com, у девушки есть все признаки вируса: несколько недель назад она находилась в контакте с людьми, прилетевшими из Тайваня, после этого у нее уже в течение двух недель держится температура в районе 39-40 градусов, начался сухой кашель и развилась пневмония.
Политика
Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе
Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что есть надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, и что в течение недели будет верифицирован список людей.
Политика
Британия поддержала инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.
Происшествия
В Москве установлены все контактировавшие с новыми заразившимися коронавирусом
Власти Москвы установили весь круг близких, с которыми могли контактировать пятеро новых заразившихся коронавирусом граждан.
Армия и оружие
Турция объявила России ультиматум по Сирии
Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
Политика
Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса
Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Авто
Автосалоны Тольятти захлестнула волна покупателей
Футбол
«Атлетико» победил «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Первая игра в Мадриде завершилась победой команды Симеоне с таким же счетом, и поединок перешел в дополнительное время, на четвертой минуте которого Фирмино с передачи Вейналдума забил второй мяч хозяев поля.
Политика
Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы
В Киеве украинские радикалы сорвали презентацию плана примирения с Донбассом, передает «Страна.ua».
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Футбол
АПЛ приостановлена до 3 апреля из-за коронавируса
Чемпионат Англии по футболу приостановлен до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Энергетика
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса
Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Энергетика
Новак: Россия не видит перспектив для новой сделки ОПЕК+
Министр отметил, что не видит перспектив заключения новой сделки из-за последних действий партнеров по ОПЕК+.
Общество
«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус
В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.