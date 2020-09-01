Украина накопила рекордные объемы газа
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Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.В источнике
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«Нафтогаз» назвал ожидаемый объем закачки газа в ПХГ Украины в 2020 году
Rambler News Serviceвчера в 12:48