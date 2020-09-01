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РИА Новости
РИА Новости

Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.В источнике
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Аргументы и Факты

Украина сообщила о рекордных запасах газа

Аргументы и Фактывчера в 14:01
Lenta.ru

Украина рекордно запаслась газом

Lenta.ruвчера в 13:25
Rambler News Service

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объем закачки газа в ПХГ Украины в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 12:48
Взгляд.ру

Украина похвасталась рекордными объемами газа в ПХГ

Взгляд.рувчера в 13:02
ТАСС

«Нафтогаз» сообщил, что Украина накопила в подземных хранилищах рекордные объемы газа

ТАССвчера в 12:37
РИА Новости

Украина накопила рекордные объемы газа

РИА Новостивчера в 12:17
RT на русском

В «Нафтогазе» назвали объём накопленного в подземных хранилищах газа

RT на русскомвчера в 13:03

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
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Украина во вторник расплатилась по евробондам более чем на $2 млрд

Украина погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 миллиарда долларов, а также 400 миллионов процентных платежей по облигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах, сообщило во вторник министерство финансов страны.
ПРАЙМвчера в 13:50

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
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