Экономика
ГЛАС.RUУкраина намерена больше половины бюджета потратить на долги и армию
Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в основном будет направлен на возвращение долгов и укрепление безопасности и правоохранительной деятельности страны. Об этом сообщил Руслан Бортник на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Футбол
Шюррле не попал в заявку на матч с «Арсеналом». Ему дали паузу
Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Андре Шюррле пропустит матч 15-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» из-за того, что пока находится в неоптимальной форме.
Спорт-Экспресс 10:14
Религия
Церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери
В понедельник 4 ноября, в День народного единства, Православная Церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери.
Фома вчера в 16:24
Футбол
Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе
По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.
Матч ТВ 09:16
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Происшествия
Самолет с неисправностями в системе сел в Шереметьево
Самолет Boeing 737, который следовал по маршруту Франкфурт-Москва, приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Газета.Ru 10:21
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Общество
Авиакомпании США проведут показательные полёты Boeing 737 MAX
Говорит Москва 04:44
Хоккей
«Спартак» подписал контракт с Виклундом
Защитник Тобиас Виклунд подписал контракт со «Спартаком», информирует официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Sports.ru 10:03
Политика
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Единоборства
Боксер Альварес откажется от титула чемпиона, которым владел Ковалев
Пятый канал вчера в 11:18
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro получит необычную подсветку
Новый смартфон Mi CC9 Pro от Xiaomi будет оснащен достаточно необычной подсветкой.
OAnews 02 ноября в 12:28
Экономика
WSJ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью
Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Ведомости 03:59
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика
Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде
Бронзовый бюст в честь 90-летия советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова открыли в Российском центре науки и культуры «Русский дом в Белграде» (Сербия).
News.ru 10:44
Происшествия
В Гайском районе произошла авария: умерла женщина
В результате аварии 43-летняя женщина-пассажир иномарки получила травмы не совместимые с жизнью и умерла до приезда скорой медицинской помощи.
Московский Комсомолец 09:13
Общество
«ВКонтакте» начала бороться с оскорблениями в комментариях
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
News.ru 05:58
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Лановому стало плохо во время спектакля
Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Музыка
Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни
Российская рок-певица Земфира выступила на международном фестивале PaRUS в Дубае, где представила две новые композиции, получившие названия Abuse и Goodbye.
ФАН вчера в 04:59
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»
Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Российская газета 08:54
Политика
Мэр французского Монпелье: великой Европы без России не существует
Президент России Владимир Путин 4 ноября вручил в Кремле государственные премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
News.ru 08:02
Шоу-бизнес
Александр Семчев опроверг слухи о своей госпитализации
Телеканал 360° вчера в 16:10
Политика
В ЕС заявили о продлении Черногорией и Норвегией санкций против России
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
RT на русском 10:51