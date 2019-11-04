Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в основном будет направлен на возвращение долгов и укрепление безопасности и правоохранительной деятельности страны. Об этом сообщил Руслан Бортник на своей странице в Facebook.

Украина намерена больше половины бюджета потратить на долги и армию

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