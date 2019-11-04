Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUУкраина намерена больше половины бюджета потратить на долги и армию

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в основном будет направлен на возвращение долгов и укрепление безопасности и правоохранительной деятельности страны. Об этом сообщил Руслан Бортник на своей странице в Facebook.
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Долги и война: главные приоритеты госбюджета Украины на 2020 год

REGNUM04:30

Украина потратит более половины бюджета на долги и армию

Lenta.ru06:45

Украина намерена больше половины бюджета потратить на долги и армию

ГЛАС.RU08:10
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Происшествия

На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами

Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Футбол

Шюррле не попал в заявку на матч с «Арсеналом». Ему дали паузу

Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Андре Шюррле пропустит матч 15-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» из-за того, что пока находится в неоптимальной форме.
Спорт-Экспресс 10:14
Религия

Церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери

В понедельник 4 ноября, в День народного единства, Православная Церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери.
Фома вчера в 16:24
Футбол

Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе

По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.
Матч ТВ 09:16
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Политика

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Происшествия

Самолет с неисправностями в системе сел в Шереметьево

Самолет Boeing 737, который следовал по маршруту Франкфурт-Москва, приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Газета.Ru 10:21
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Общество

Авиакомпании США проведут показательные полёты Boeing 737 MAX

Говорит Москва 04:44
Хоккей

«Спартак» подписал контракт с Виклундом

Защитник Тобиас Виклунд подписал контракт со «Спартаком», информирует официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Sports.ru 10:03
Политика

В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru вчера в 15:54
Единоборства

Боксер Альварес откажется от титула чемпиона, которым владел Ковалев

Пятый канал вчера в 11:18
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro получит необычную подсветку

Новый смартфон Mi CC9 Pro от Xiaomi будет оснащен достаточно необычной подсветкой.
OAnews 02 ноября в 12:28
Экономика

WSJ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Ведомости 03:59
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 01:33
Политика

Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде

Бронзовый бюст в честь 90-летия советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова открыли в Российском центре науки и культуры «Русский дом в Белграде» (Сербия).
News.ru 10:44
Происшествия

В Гайском районе произошла авария: умерла женщина

В результате аварии 43-летняя женщина-пассажир иномарки получила травмы не совместимые с жизнью и умерла до приезда скорой медицинской помощи.
Московский Комсомолец 09:13
Общество

«ВКонтакте» начала бороться с оскорблениями в комментариях

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
News.ru 05:58
Автоспорт

Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США

ТАСС Спорт вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Лановому стало плохо во время спектакля

Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Музыка

Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни

Российская рок-певица Земфира выступила на международном фестивале PaRUS в Дубае, где представила две новые композиции, получившие названия Abuse и Goodbye.
ФАН вчера в 04:59
Футбол

«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»

Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Российская газета 08:54
Политика

Мэр французского Монпелье: великой Европы без России не существует

Президент России Владимир Путин 4 ноября вручил в Кремле государственные премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
News.ru 08:02
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV

Газета.Ru 09:13
Шоу-бизнес

Александр Семчев опроверг слухи о своей госпитализации

Телеканал 360° вчера в 16:10
Политика

В ЕС заявили о продлении Черногорией и Норвегией санкций против России

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
RT на русском 10:51
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