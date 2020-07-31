Политика
Вести.RuУкраина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что будет добиваться экстрадиции задержанных. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не признает задержанных в Белоруссии гражданами Украины.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Происшествия
В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве
В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК вчера в 21:07
Гаджеты
GeForce RTX 3090 будет на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Новая видеокарта GeForce RTX 3090 от Nvidia будет на 50% быстрее, чем ее предшественник в лице GeForce RTX 2080 Ti.
Дни24 10:00
Автоспорт
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Российская газета 07:38
Футбол
ЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины
Московский ЦСКА планирует приобрести футболиста "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веру, передает TyC Sports.
Газета.Ru 13:39
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
Общество
В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток
17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Политика
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
Городовой 13:32
Авто
Появились шпионские фотографии нового грузовика «Валдай Next»
Новый «Валдай Next», на производство которого «Группа ГАЗ» недавно заняла 400 млн рублей, получит бескапотную кабину от китайского грузовика Foton.
Автоновости дня 04:45
Путешествия
Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами — Турцией, Великобританией, Танзанией.
РБК 18:40
Автоспорт
Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании
RT на русском 15:43
Общество
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
Николай Басков показал нового питомца
Российский певец Николай Басков завел котенка. Видео с новым питомцем он опубликовал в Instagram.
РЕН ТВ 19:19
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Футбол
Гвардиола считает «Ливерпуль» сильнейшим соперником в карьере
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какого соперника считает сильнейшим в своей карьере, передает DAZN.
Газета.Ru 18:20
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 29 июля в 12:32
Кино
Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil
Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.
Игромания.ру 18:10
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Футбол
«ПСЖ» победил в Кубке французской лиги
"ПСЖ" стал победителем Кубка французской лиги. В финале парижский клуб обыграл "Лион".
Газета.Ru 19:05
Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Общество
ВОЗ обновила данные по числу заражений коронавирусом на планете
По данным организации, за последние сутки в мире число зараженных увеличилось на 292 527, погибли 6812 пациентов.
Газета.Ru 13:48
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° 17:31
Общество
Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметив, что Россия не имеет отношения к этому трагическому вопросу.
РИА Новости 18:42
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия
Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 10:20
Экономика
Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи
Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
Московский Комсомолец 11:34