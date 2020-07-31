На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что будет добиваться экстрадиции задержанных. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не признает задержанных в Белоруссии гражданами Украины.

Футбол ЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины Московский ЦСКА планирует приобрести футболиста "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веру, передает TyC Sports.

Технологии В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3 Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3. 76

Общество В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток 17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.

Общество В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта. 226

Шоу-бизнес Николай Басков показал нового питомца Российский певец Николай Басков завел котенка. Видео с новым питомцем он опубликовал в Instagram.

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 898

Футбол Гвардиола считает «Ливерпуль» сильнейшим соперником в карьере Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какого соперника считает сильнейшим в своей карьере, передает DAZN.

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости. 1,7K

Кино Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.

Футбол Юран покинул пост главного тренера «Химок» 51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.

Футбол «ПСЖ» победил в Кубке французской лиги "ПСЖ" стал победителем Кубка французской лиги. В финале парижский клуб обыграл "Лион".

Происшествия Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей. 29