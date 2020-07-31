Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
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На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что будет добиваться экстрадиции задержанных. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не признает задержанных в Белоруссии гражданами Украины.В источнике
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