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Вести.Ru
Вести.Ru

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что будет добиваться экстрадиции задержанных. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не признает задержанных в Белоруссии гражданами Украины.В источнике
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РИА Новости

Украина планирует добиваться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

РИА Новостивчера в 15:05
РБК

Украина потребует выдачи девяти задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

РБКвчера в 13:48
Царьград

«Правовая помощь»? Украина намерена требовать выдачи Белоруссией задержанных граждан России

Царьградвчера в 11:51
ТАСС

Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам и просит об их аресте

ТАССвчера в 11:19
Телеканал 360°

Украина запросила у Белоруссии экстрадиции граждан России

Телеканал 360°вчера в 12:00
Интерфакс

Киев будет добиваться выдачи 28 из 33 задержанных «вагнеровцев»

Интерфаксвчера в 10:59
RT на русском

Украина попросила Белоруссию арестовать задержанных россиян

RT на русскомвчера в 12:05
КП - Беларусь

Украина добивается выдачи 28 задержанных в Беларуси наёмников

КП - Беларусьвчера в 14:48

В Польше оценили мощь «Спрута» из России

Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Lenta.ru30 июля в 07:13
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Кравчук: Россия, США, Великобритания должны восстанавливать Донбасс

Леонид Кравчук считает, что эти страны должны участвовать в восстановлении Донбасса, потому что подписав Будапештский меморандум, они гарантировали Украине безопасность, а по мнению Кравчука, Россия является той страной, которая нанесла Украине на Донбассе огромный ущерб.
ИА Красная Весна30 июля в 16:46
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news30 июля в 13:41
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