Политика
Вести.RuУкраина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что будет добиваться экстрадиции задержанных. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не признает задержанных в Белоруссии гражданами Украины.
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Космос
Ядерный реактор для Луны построит частная компания
РИА ОмскПресс 28 июля в 19:20
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
Общество
ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся COVID-19
По состоянию на 11:00 (мск), в мире было зарегистрировано более 17,1 млн случаев заболевания COVID-19, из которых более 292 527 — за последние сутки.
Известия 14:39
Общество
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Общество
Вузам рекомендовали обучать вечерние и заочные группы дистанционно
Роспотребнадзор рекомендует в вузах максимально перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.
РИА Новости 13:52
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
Коммерсантъ 11:35
Футбол
Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Барселону»
Футбольный клуб Барселона готов пойти навстречу бразильскому полузащитнику английского клуба Челси Виллиану, который хотел бы заключить контракт на трехлетний период.
NewInform 06:27
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета 07:03
Транспорт
British Airways возобновит полеты в Москву из Лондона со 2 августа
Москва, 31 июля 2020, 21:36 — REGNUM Британская авиакомпания British Airways со 2 августа возобновляет регулярные рейсы в Российскую Федерацию.
REGNUM 14:36
Авто
Появились шпионские фото нового грузовика «Валдай Next»
Новому "Валдай Next", на выпуск которого "Группа ГАЗ" некоторое время назад "одолжила" 400 млн. рублей, достанется бескапотная кабина, которая перешла новинке от грузовичка Foton из Китая.
Новые автомобили 12:00
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Общество
В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
Кино
Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам Splinter Cell
Как сообщает издание Variety, стриминговый сервис Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам стелс-экшн-игр Splinter Cell.
Киноафиша России 02:45
Политика
Путин подписал закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.
ТАСС 11:27
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник 11:53
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
Происшествия
Блогер порезал себе горло в суде
Вести.Ru 13:04
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия
Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Происшествия
Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
РИА Новости 09:31
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Армия и оружие
В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией
Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новости 13:24
Автоспорт
Лэнс Стролл стал лучшим во второй практике Гран-при Великобритании
Канадский пилот "Рэйсинг Пойнт" Лэнс Стролл показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Великобритании "Формулы-1", который проходит на трассе "Сильверстоун".
РИА Новости 11:52