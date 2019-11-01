После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.

Происшествия Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.

Политика Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.

Экономика Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.

Общество Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.

Происшествия Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.

Общество Полковник ФСБ признал себя миллиардером Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.

Политика Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.

Происшествия Группа телефонных банковских мошенников задержана в Иваново В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан.

Общество Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.

Общество Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.

Общество Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени Представители предпринимательского сообщества отметили, что не стоит «чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам».

Происшествия Голунов пришел в суд в бронежилете Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ.

Экономика Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю Mail.Ru Group была бы рада укрепить взаимодействие с таким сильным игроком, как Сбербанк, заявил генеральный директор группы Борис Добродеев, комментируя планы Сбербанка о покупке доли в капитале компании.

Происшествия Торговые ряды горят во Владимирской области Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.