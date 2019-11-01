Политика
РИА НовостиУкраина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Фигурное катание
Алина Загитова представила новый показательный номер
Происшествия
Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.
Происшествия
Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину
Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.
Политика
Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми
Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.
Общество
Полковник ФСБ признал себя миллиардером
Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.
Политика
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за последние месяцы появился перед журналистами
Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, впервые с момента объявления о тяжелом онкологическом заболевании жены, появился на пресс-конференции.
Происшествия
Группа телефонных банковских мошенников задержана в Иваново
В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Армия и оружие
В США рассматривают новые стратегии нападения из-за мощи России
"Можно только сожалеть, что США никак не могут смириться с тем, что Россия стала равным мировым игроком, ее уважают, с ней считаются в мире", – резюмировал Глазунов.
Происшествия
Семь солдат из Югры госпитализировали после стрельбы в Забайкалье
В воинской части в Забайкальском крае, где солдат расстрелял восемь человек, служат 26 срочников из Югры.
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
Общество
Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени
Представители предпринимательского сообщества отметили, что не стоит «чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам».
Происшествия
Голунов пришел в суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ.
Экономика
Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю
Mail.Ru Group была бы рада укрепить взаимодействие с таким сильным игроком, как Сбербанк, заявил генеральный директор группы Борис Добродеев, комментируя планы Сбербанка о покупке доли в капитале компании.
Космос
Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.
Происшествия
Торговые ряды горят во Владимирской области
Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
Культура
Шинода из Linkin Park записал песню для российского фильма
Политика
Меркель проведет встречу с Помпео восьмого ноября в Берлине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 8 ноября примет госсекретаря США Майка Помпео в Берлине, на повестке дня двусторонние отношения и актуальные международные вопросы, заявила представитель кабмина ФРГ.