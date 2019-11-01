Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
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В Киеве заявили о планах потребовать репарации с России за Донбасс

РБК06:07

Украина намерена восстанавливать Донбасса за счет репараций от России

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В Киеве заявили, что РФ должна выплатить репарации после завершения конфликта в Донбассе

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Киев «поручил» России оплатить восстановление Донбасса

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Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.
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