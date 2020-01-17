Политика

REGNUMREGNUMУкраина намерена принять меры по снижению напряжённости с Россией

Проект новой Стратегии национальной безопасности Украины предусматривает принятие мер по снижению напряжённости с Россией. Об этом сообщает 17 января пресс-служба президента Украины.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Украина намерена принять меры по снижению напряжённости с Россией

REGNUM14:23

Киев готов улучшить отношения с Россией

Профиль15:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Политика

Украинский министр залез под стол для поддержки премьера Гончарука

Министр юстиции Украины Денис Малюська необычным образом поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, которые ранее подал заявление о своей отставке.
Вечерняя Москва 12:33
Религия

Не есть, не гадать. Что нужно делать в Крещенский Сочельник 2020

Крещенский Сочельник у православных наступает 18 января, накануне праздника Крещение Господне.
Алтапресс 19:30
Политика

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.
Газета.Ru 16:39
Финансы

Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

На полях Гайдаровского форума эксперт заявил, что в существующих условиях курс рубля может отклоняться только в одну сторону — в сторону его удешевления по отношению к доллару.
РБК вчера в 13:36
Политика

Трюдо пообещал выплаты семьям жертв авиакатастрофы под Тегераном

Семьи погибших при крушении украинского Boeing в Иране получат компенсацию в размере 25 тыс. канадских долларов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в эфире телеканала CTV News.
REGNUM 16:43
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Происшествия

Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
REGNUM вчера в 04:29
Армия и оружие

В СБУ заявили, что арестовали служащую Нацгвардии — «шпионку» ДНР

Арест женщины был произведен в украинском Мариуполе. В спецслужбе заявили, что арестованная была завербована МГБ ДНР пять лет назад.
Военное дело 09:19
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM 18:53
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17:54
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

РИА Новости 18:28
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq для РФ

Новый компактный кроссовер Skoda Karoq выйдет в продажу на российском авторынке уже в первом квартале 2020 года.
Daily-Motor.Ru 02:06
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru 16:57
Общество

Японская певица вышла в кофте с матом на русском

Рамблер 13:57
Политика

Посол отреагировал на заявления МИД Польши об архивах Минобороны РФ

Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал заявление польского МИДа по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.
Rambler News Service 13:22
Политика

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
РБК 10:11
Политика

Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
РБК 14:16
Футбол

«Ювентус» предложил «Барселоне» обменяться игроками

Летом 2019 года итальянцы предлагали "Барселоне" обменяться игроками, но тогда каталонский клуб отказался от трансфера.
Газета.Ru 16:23
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Политика

Кадыров временно оставил полномочия главы Чечни из-за болезни

Gazeta.SPb 15 января в 22:20
Гаджеты

Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

Разработчик антивирусов Bitdefender назвал приложения, «съедающие» заряд смартфона.
Мой Брянск 06:40
Теннис

Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Вести.Ru 08:41
Футбол

Моуринью прокомментировал возможный трансфер Зе Луиша в «Тоттенхэм»

Португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», прокомментировал информацию об интересе клуба к бывшему форварду московского «Спартака» Зе Луишу.
RT на русском 15:14
Здоровье

Сепсис убивает в 5 раз чаще, чем рак груди

Заражения крови ежегодно уносят в 5 раз больше жизней граждан США, чем рак груди.
MedikForum.ru 03:50
Политика

Мнучин возглавит делегацию США в годовщину освобождения Аушвица

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит делегацию США на мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц в Польше.
RT на русском 19:10
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета 17:00
Авто

Обновленный Skoda Rapid представлен официально

Автоновости дня 02:13
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное