Проект новой Стратегии национальной безопасности Украины предусматривает принятие мер по снижению напряжённости с Россией. Об этом сообщает 17 января пресс-служба президента Украины.

Украина намерена принять меры по снижению напряжённости с Россией

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