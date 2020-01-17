Политика
REGNUMУкраина намерена принять меры по снижению напряжённости с Россией
Проект новой Стратегии национальной безопасности Украины предусматривает принятие мер по снижению напряжённости с Россией. Об этом сообщает 17 января пресс-служба президента Украины.
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Политика
Украинский министр залез под стол для поддержки премьера Гончарука
Министр юстиции Украины Денис Малюська необычным образом поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, которые ранее подал заявление о своей отставке.
Религия
Не есть, не гадать. Что нужно делать в Крещенский Сочельник 2020
Крещенский Сочельник у православных наступает 18 января, накануне праздника Крещение Господне.
Политика
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.
Финансы
Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200
На полях Гайдаровского форума эксперт заявил, что в существующих условиях курс рубля может отклоняться только в одну сторону — в сторону его удешевления по отношению к доллару.
Политика
Трюдо пообещал выплаты семьям жертв авиакатастрофы под Тегераном
Семьи погибших при крушении украинского Boeing в Иране получат компенсацию в размере 25 тыс. канадских долларов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в эфире телеканала CTV News.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Армия и оружие
В СБУ заявили, что арестовали служащую Нацгвардии — «шпионку» ДНР
Арест женщины был произведен в украинском Мариуполе. В спецслужбе заявили, что арестованная была завербована МГБ ДНР пять лет назад.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq для РФ
Новый компактный кроссовер Skoda Karoq выйдет в продажу на российском авторынке уже в первом квартале 2020 года.
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Политика
Посол отреагировал на заявления МИД Польши об архивах Минобороны РФ
Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал заявление польского МИДа по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Футбол
«Ювентус» предложил «Барселоне» обменяться игроками
Летом 2019 года итальянцы предлагали "Барселоне" обменяться игроками, но тогда каталонский клуб отказался от трансфера.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
Кадыров временно оставил полномочия главы Чечни из-за болезни
Гаджеты
Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал приложения, «съедающие» заряд смартфона.
Теннис
Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Футбол
Моуринью прокомментировал возможный трансфер Зе Луиша в «Тоттенхэм»
Португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», прокомментировал информацию об интересе клуба к бывшему форварду московского «Спартака» Зе Луишу.
Здоровье
Сепсис убивает в 5 раз чаще, чем рак груди
Заражения крови ежегодно уносят в 5 раз больше жизней граждан США, чем рак груди.
Политика
Мнучин возглавит делегацию США в годовщину освобождения Аушвица
Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит делегацию США на мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц в Польше.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Авто
Обновленный Skoda Rapid представлен официально
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Хоккей