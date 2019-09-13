Киев заявил о намерении присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году. Об этом рассказал премьер Украины Алексей Гончарук на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. По его словам, украинские власти заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок.

Украина намерена присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году

Политика Порошенко явился на допрос в ГБР 10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.

Здоровье Выплаты участникам программы «Земский доктор» вырастут в 2020 году Дополнительные выплаты для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут выдавать уже в будущем году, сообщила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова на прямой линии 13 сентября.

Происшествия Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору Суд вернул прокурору уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Томска, который повредил машину, задавившую его собаку у него на глазах.

Политика Зеленский назвал отношения с Трампом прекрасными Глава Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения нового украинского руководства с администрацией президента США Дональда Трампа.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Политика Зеленский: готовится новый обмен заключенными с Россией Украина готовит новые списки заключенных для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил на саммите YES-2019 украинский президент Владимир Зеленский.

Общество В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.

Экономика Силуанов пообещал сокращать число чиновников Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.

Космос Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.

Экономика Зарплаты не вошедших в майский указ бюджетников будут проиндексированы Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не вошли в майский указ президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2020 года на 3,8%, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Экономика России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.

Политика «Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.

Общество Меган Маркл представила коллекцию одежды Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.

Общество ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Политика Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.

Здоровье В России подорожали жизненно важные лекарства Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Общество Вячеслав Володин намерен встретиться с саратовскими дольщиками Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин анонсировал встречу с обманутыми дольщиками 27 домов в Саратове.

Общество Скворцова рассказала о процессе регистрации «Фризиума» в России Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что компания Sanofi, которая производит лекарство «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России.

Армия и оружие На Украине разоружили три «добровольческих батальона» Процесс передачи оружия проходил под присмотром сапёров и фиксировался сотрудниками правоохранительных органов.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.