Армия и оружие
Газета.RuУкраина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун". Об этом в интервью украинской службе "Радио Свобода" сообщил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.
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Украина планирует разместить ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
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