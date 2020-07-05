Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун". Об этом в интервью украинской службе "Радио Свобода" сообщил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.
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