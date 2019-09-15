Экономика

RT на русскомRT на русскомУкраина намерена взять в долг более $15 млрд в 2020 году

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила о намерении украинской стороны взять займы на 380 млрд гривен (примерно $15,3 млрд) в 2020 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Соответствующие суммы заложены в проект бюджета страны на 2020 год.
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Оксана Сергеевна Маркарова
Украинский государственный деятель и экономист. Министр финансов Украины с 22 ноября 2018 года. Член СНБО.
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