Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила о намерении украинской стороны взять займы на 380 млрд гривен (примерно $15,3 млрд) в 2020 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Соответствующие суммы заложены в проект бюджета страны на 2020 год.

Украина намерена взять в долг более $15 млрд в 2020 году

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