Экономика
Экономика сегодняУкраина намерена взять в долг около $15 млрд в 2020 году
Украина планирует в рамках проекта бюджета на 2020 год взять в долг около $15,3 млрд. Об этом заявила министр финансов страны Оксана Маркарова. По ее словам, Украина планирует заимствовать около 380 млрд гривен (около $15 млрд).
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Здоровье
Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров
Кардиолог связал воздействие лектина с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос.
Российская газета 00:46
Политика
Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко
Во всех других случаях преследование Порошенко будет рассматриваться как политически мотивированное, подчеркнул Александр Квасьневский.
RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика
Джонсон сравнил «вырывающуюся» из Евросоюза Британию с Халком
Премьер министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что, подобно "Невероятному Халку", его страна вырвется из оков Евросоюза, сообщает издание Mail on Sunday.
РИА Новости 09:41
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Шоу-бизнес
Что приходится переживать женщинам после 40 при ЭКО
Пока родные звезды просят СМИ не беспокоить их в эти страшные дни, пресса усиленно обсуждает, что могло привести к тому, что красивая женщина, которой нет еще и 50-ти, сгорела от рака мозга за какие-то месяцы.
Газета.Ru 11:20
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Общество
Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.
RT на русском 12:21
Шоу-бизнес
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
РИА Новости 09:10
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что приватизация "Укрзализныцы" ("Украинских железных дорог") станет для железнодорожного транспорта страны катастрофой.
Газета.Ru 09:25
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Политика
Чемезов: Superjet может получить российское название
Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.
Вести.Ru 04:40
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК 12 сентября в 22:20
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе у Собчак
Под композицию «Снег» Собчак и Богомолов исполнили первый свадебный танец. По словам Киркорова, «Снег» — это любимая песня Собчак.
Росбалт вчера в 03:13
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Происшествия
Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности.
РБК 02:24
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Общество
Названа самая высокооплачиваемая профессия в России
В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru 14:14
Происшествия
Источник уточнил число пострадавших при взрыве на севере Сирии
Более 20 человек пострадали и не менее 11 погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийской деревне ар-Раи на западе провинции Алеппо, контролируемой протурецкими группировками, сообщил РИА Новости местный источник.
РИА Новости 14:00
Политика
Владелец Альфа-банка рассказал о встречах с Путиным
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что встречается с президентом России Владимиром Путиным два-три раза в год.
REGNUM 12:25
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине.
Lenta.ru 13:32
Армия и оружие
Кувейт усилил безопасность гособъектов после атаки на саудовские НПЗ
Власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
News.ru 13:44
Политика
США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отказался подталкивать Киев к проведению выборов в Донбассе.
Lenta.ru 14:43
Автоспорт
Шумахер выписался из больницы в Париже и покинул Францию
Французские врачи провели экспериментальный курс лечения семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера.
iReactor 10:33
Футбол
«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне
Руководство «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20.
Sport24.ru 12:50