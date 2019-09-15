Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняУкраина намерена взять в долг около $15 млрд в 2020 году

Украина планирует в рамках проекта бюджета на 2020 год взять в долг около $15,3 млрд. Об этом заявила министр финансов страны Оксана Маркарова. По ее словам, Украина планирует заимствовать около 380 млрд гривен (около $15 млрд).
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Украина в 2020 году планирует взять займы на $15,3 млрд

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Происшествия

В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
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«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

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17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру

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Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.
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Шоу-бизнес

Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
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Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что приватизация "Укрзализныцы" ("Украинских железных дорог") станет для железнодорожного транспорта страны катастрофой.
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РИА Новости вчера в 19:41
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
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Киркоров спел на свадьбе у Собчак

Под композицию «Снег» Собчак и Богомолов исполнили первый свадебный танец. По словам Киркорова, «Снег» — это любимая песня Собчак.
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Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
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Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности.
РБК 02:24
Политика

В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону

Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Общество

Названа самая высокооплачиваемая профессия в России

В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru 14:14
Происшествия

Источник уточнил число пострадавших при взрыве на севере Сирии

Более 20 человек пострадали и не менее 11 погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийской деревне ар-Раи на западе провинции Алеппо, контролируемой протурецкими группировками, сообщил РИА Новости местный источник.
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Владелец Альфа-банка рассказал о встречах с Путиным

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что встречается с президентом России Владимиром Путиным два-три раза в год.
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Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине.
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Кувейт усилил безопасность гособъектов после атаки на саудовские НПЗ

Власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
News.ru 13:44
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США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса

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Sport24.ru 12:50
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Оксана Сергеевна Маркарова
Украинский государственный деятель и экономист. Министр финансов Украины с 22 ноября 2018 года. Член СНБО.
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