Украина запланировала в проекте бюджета на 2020 год 380 млрд гривен заимствований (около $15,3 млрд). Об этом в воскресенье сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.

с чего всё началось

В 2020 году власти Украины намерены взять в долг 380 млрд гривен (более $15 млрд). Именно такая сумма заложена в проекте бюджета на следующий год. Об этом сообщила в воскресенье, 15 сентября, министр финансов Украины Оксана Маркарова в ходе брифинга.

Украина намерена взять в долг в 2020 году более $15 млрд

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