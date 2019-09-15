Экономика

REGNUMREGNUMУкраина намерена взять в долг в 2020 году более $15 млрд

В 2020 году власти Украины намерены взять в долг 380 млрд гривен (более $15 млрд). Именно такая сумма заложена в проекте бюджета на следующий год. Об этом сообщила в воскресенье, 15 сентября, министр финансов Украины Оксана Маркарова в ходе брифинга.
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Украина в 2020 году планирует взять займы на $15,3 млрд

Украина запланировала в проекте бюджета на 2020 год 380 млрд гривен заимствований (около $15,3 млрд). Об этом в воскресенье сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.
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