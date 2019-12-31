Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской. Об этом он сказал в эфире "Украины 24". По его прогнозам, отделение украинской энергосистемы и ее независимое становление произойдет к 2023 году.
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Киев назвал историческим отделение от энергосистемы России и Белоруссии

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Статус "ассоциированного" члена НАТО не давал гарантии, что в случае нападения противника, остальные участники альянса придут на помощь.
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Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
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Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
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В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Кевин Файги раскрыл подробности развития киновселенной Marvel

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Владельцы лондонского «Арсенала» собираются удержать в команде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, об этом рапортует издание The Telegraph.
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Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
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