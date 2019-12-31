Политика
Газета.RuУкраина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской. Об этом он сказал в эфире "Украины 24". По его прогнозам, отделение украинской энергосистемы и ее независимое становление произойдет к 2023 году.
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Украинский премьер считает историческим решение отделиться от российской и белорусской энергосистем
Комсомольская правда02:40
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