Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской. Об этом он сказал в эфире "Украины 24". По его прогнозам, отделение украинской энергосистемы и ее независимое становление произойдет к 2023 году.
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Киев назвал историческим отделение от энергосистемы России и Белоруссии

РБК04:26

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

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При попытке незаконного пересечения российско-украинской границы задержаны два гражданина Украины, говорится в сообщении крымского погрануправление ФСБ России.
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Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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За время реализации проекта "Управление здоровьем" только на оснащение фельдшерско-акушерских пунктов в селах было затрачено свыше 30 млн рублей.
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Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

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Генерального директора ТД "Интерторг" 50-летнего Мушвига Абдуллаева поймали в аэропорту Пулково. Бизнесмен пытался вылететь в Дубай.
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Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

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Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
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В «Нафтогазе» прокомментировали заключение контракта по транзиту газа

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на получение Киевом более $7 млрд дохода от пятилетнего контракта с Россией на транзит газа.
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С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

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В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
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В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки

Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
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