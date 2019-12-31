Политика
Газета.RuУкраина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской. Об этом он сказал в эфире "Украины 24". По его прогнозам, отделение украинской энергосистемы и ее независимое становление произойдет к 2023 году.
Читать в источнике
Оценить208
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинский премьер считает историческим решение отделиться от российской и белорусской энергосистем
Комсомольская правда02:40
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:35, Ашберн
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Происшествия
Суд в Словакии вынес приговор по делу об убийстве журналиста Куцака
Суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который нанял киллеров для убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой.
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Общество
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Политика
Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие виды вооружения
Новые виды вооружения будут созданы для истребителя пятого поколения Су-57, который в настоящее время проходит испытания, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Общество
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Наука
Новая технология 3D-печати бросила вызов Левше
Статуя была создана с помощью 3D-принтера Exaddon «CERES», который пропускает поток ионизированной жидкой меди со скоростью всего лишь несколько фемтолитров в секунду, образуя жесткую структуру размером всего один микрометр.
Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Происшествия
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Культура
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Армия и оружие
Завершаются испытания новейшей САУ «Коалиция-СВ»
После успешных заводских испытаний четыре опытных образца "Коалиция-СВ" будут переданы в воинскую часть, сообщили в АО "Уралтрансмаш" (является частью НПК "Уралвагонзавод").
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан
Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
Общество
В Латвии предложили ввести плату за разговоры на русском языке
Накануне депутаты Рижской думы приняли закон, запрещающий обучение в частных университетах и колледжах страны на русском языке с 1 января 2019 года, несмотря на то, что русский является родным почти для 40% жителей Латвии.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Хоккей
Элиаш: Ковальчуку было нелегко в НХЛ. Думаю, для него настало время пойти другим путём
Игра изменилась, и иногда, когда ты оказываешься в сложной ситуации, ты говоришь: «Я достаточно поиграл, у меня была хорошая карьера, настало время пойти другим путём, проводить время с семьёй и выбрать другое продолжение карьеры», — передаёт слова Элиаша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Теннис
Карен Хачанов: Мы проиграли детям
Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов посоревновались в беге с детьми на пляже в Перте, которые занимаются в группе спасателей на воде.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.