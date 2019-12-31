Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской. Об этом он сказал в эфире "Украины 24". По его прогнозам, отделение украинской энергосистемы и ее независимое становление произойдет к 2023 году.

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

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Политика Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2» «Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.

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Гаджеты Раскрыты характеристики PlayStation 5 Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.

Происшествия Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.

Общество В Латвии предложили ввести плату за разговоры на русском языке Накануне депутаты Рижской думы приняли закон, запрещающий обучение в частных университетах и колледжах страны на русском языке с 1 января 2019 года, несмотря на то, что русский является родным почти для 40% жителей Латвии.

Теннис Карен Хачанов: Мы проиграли детям Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов посоревновались в беге с детьми на пляже в Перте, которые занимаются в группе спасателей на воде.