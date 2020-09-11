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РИА Новости
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.В источнике
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RT на русском

МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

RT на русскомвчера в 14:43
РБК

Украинский посол направил Минску ноту из-за обыска его машины на границе

РБКвчера в 14:03
РЕН ТВ

Погранкомитет Белоруссии заявил, что не досматривал посла Украины

РЕН ТВвчера в 10:36
ТАСС

Киев направил ноту Минску в связи с обыском автомобиля посла белорусскими пограничниками

ТАССвчера в 12:48
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

РИА Новостивчера в 13:14
Комсомольская правда

Киев направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

Комсомольская правдавчера в 14:49
Lenta.ru

Украинский посол пригрозил Белоруссии дипломатической войной

Lenta.ruвчера в 09:05
КП - Беларусь

Недружественный шаг. Украина направила Беларуси ноту из-за инцидента с послом на границе

КП - Беларусьвчера в 14:11

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
REGNUM21:20
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Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ТАСС, ранее в Министерстве внутренних дел рассказывали, что Марина Певчих, которая сопровождала оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, отказалась давать показания, после чего вылетела в Германию.
ToDay News Ufaвчера в 11:00
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ruвчера в 02:25
2,5K

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией китайские военные направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — говорится в сообщении.
РБК10 сентября в 02:55
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Депутат Бундестага изложил новую версию отравления Навального

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», председатель Центрального Совета российских немцев Вальдемар Гердт провел связь между ЧП с Навальным и желанием США остановить газопровод "Северный поток-2".
Московский Комсомолецвчера в 06:37
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