Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.В источнике
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Недружественный шаг. Украина направила Беларуси ноту из-за инцидента с послом на границе
КП - Беларусьвчера в 14:11