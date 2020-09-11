В погранкомитете Белоруссии факт обыска опровергли. «Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.