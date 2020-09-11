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Известия

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

В погранкомитете Белоруссии факт обыска опровергли. «Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.В источнике
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RT на русском

МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

RT на русскомвчера в 14:43
РБК

Украинский посол направил Минску ноту из-за обыска его машины на границе

РБКвчера в 14:03
Комсомольская правда

Киев направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

Комсомольская правдавчера в 14:49
ТАСС

Киев направил ноту Минску в связи с обыском автомобиля посла белорусскими пограничниками

ТАССвчера в 12:48
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

РИА Новостивчера в 13:14
РЕН ТВ

Погранкомитет Белоруссии заявил, что не досматривал посла Украины

РЕН ТВвчера в 10:36
Lenta.ru

Украинский посол пригрозил Белоруссии дипломатической войной

Lenta.ruвчера в 09:05
КП - Беларусь

Недружественный шаг. Украина направила Беларуси ноту из-за инцидента с послом на границе

КП - Беларусьвчера в 14:11

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Сейм Литвы избрал нового президента Белоруссии

«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом, — и созданный по ее инициативе представительный орган народа — координационный совет — в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента», — говорится в тексте принятой в Литве резолюции.
Rusvesna.su21:00
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Врачи 25 лет скрывали от ВИЧ-инфицированного мужчины его диагноз

Ветеран Военно-морских сил США прожил 25 лет с ВИЧ-инфекцией, не зная о своем диагнозе, поскольку государственные медработники никогда не сообщали ему о положительном результате теста, сделанного в 1995 году.
Lenta.ru00:49
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Власти США заявили, что получили список участников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы

Правоохранительные органы США получили список сотрудников так называемого «проекта Лахта», который они подозревают во вмешательстве в американские выборы, следует из документов суда штата Вирджиния.
Коммерсантъ20:41
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомостивчера в 06:18
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Травматолог-ортопед Терновой назвал главные требования к осенней обуви

"В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия – оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли", — заявил Терновой.
Слово и Дело21:51
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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