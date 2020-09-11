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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

В погранкомитете Белоруссии факт обыска опровергли. «Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.В источнике
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RT на русском

МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

RT на русскомвчера в 14:43
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

РИА Новостивчера в 13:14
Комсомольская правда

Киев направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

Комсомольская правдавчера в 14:49
ТАСС

Киев направил ноту Минску в связи с обыском автомобиля посла белорусскими пограничниками

ТАССвчера в 12:48
РБК

Украинский посол направил Минску ноту из-за обыска его машины на границе

РБКвчера в 14:03
РЕН ТВ

Погранкомитет Белоруссии заявил, что не досматривал посла Украины

РЕН ТВвчера в 10:36
Lenta.ru

Украинский посол пригрозил Белоруссии дипломатической войной

Lenta.ruвчера в 09:05
КП - Беларусь

Недружественный шаг. Украина направила Беларуси ноту из-за инцидента с послом на границе

КП - Беларусьвчера в 14:11

В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Токио и Москва не могут заключить этот документ из-за Курильских островов: Япония называет их своими "северными территориями", а Россия утверждает, что ее суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Газета.Ruвчера в 05:43
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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Сейм Литвы избрал нового президента Белоруссии

«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом, — и созданный по ее инициативе представительный орган народа — координационный совет — в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента», — говорится в тексте принятой в Литве резолюции.
Rusvesna.su21:00
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Chery вновь поднял цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 в России

Как сообщает издание «Цена Авто», в России подорожали отдельные комплектации кроссоверов Chery Tiggo 4 и Tiggo 8. Так, отдельные версии моделей Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 на российском рынке выросли в цене от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс00:44
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российские ракетный комплекс "Авангард" является "шедевром российской армии", боевые характеристики которого делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба", пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Ищенко сказал, правда ли Лукашенко готов принять новую Конституцию и провести выборы

До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы Лукашенко вообще не представляет, отметил эксперт, что кто-то может управлять Белоруссией, кроме него, и даже если это произойдет, то у него возникнет соблазн вмешаться в управление государством.
Украина.ру10 сентября в 13:00

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
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Бомбардировщики США провели полеты у островов РФ в Арктике

Три американских стратегических бомбардировщика B-1B совершили полеты вблизи российского острова Врангеля и Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море, сообщило в пятницу Европейское командование вооруженных сил США.
Интерфаксвчера в 16:54