Ищенко сказал, правда ли Лукашенко готов принять новую Конституцию и провести выборы

До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы Лукашенко вообще не представляет, отметил эксперт, что кто-то может управлять Белоруссией, кроме него, и даже если это произойдет, то у него возникнет соблазн вмешаться в управление государством.