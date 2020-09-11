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РИА Новости
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.В источнике
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RT на русском

МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

RT на русскомвчера в 14:43
РБК

Украинский посол направил Минску ноту из-за обыска его машины на границе

РБКвчера в 14:03
РЕН ТВ

Погранкомитет Белоруссии заявил, что не досматривал посла Украины

РЕН ТВвчера в 10:36
ТАСС

Киев направил ноту Минску в связи с обыском автомобиля посла белорусскими пограничниками

ТАССвчера в 12:48
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

РИА Новостивчера в 13:14
Комсомольская правда

Киев направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

Комсомольская правдавчера в 14:49
Lenta.ru

Украинский посол пригрозил Белоруссии дипломатической войной

Lenta.ruвчера в 09:05
КП - Беларусь

Недружественный шаг. Украина направила Беларуси ноту из-за инцидента с послом на границе

КП - Беларусьвчера в 14:11

Постпредство РФ: ФРГ не передавала в ОЗХО материалы по Навальному

"Заявления официальных лиц Германии относительно направления материалов по российскому гражданину А. Навальному в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются недостоверными и не соответствующими действительности", - сказано в сообщении на сайте посольства РФ в Нидерландах.
Постпредство РФ: ФРГ не передавала в ОЗХО материалы по Навальному
РЕН ТВ10 сентября в 14:23
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В Европарламенте призвали Лондон изменить закон о внутренних рынках

Великобритания должна изменить закон о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза, иначе Европарламент не одобрит какую-либо сделку о новых отношениях между Брюсселем и Лондоном.
Известиявчера в 14:23

В Алтайском крае за сутки 63 человека заболели коронавирусом

За прошедшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 63 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выписаны — 87 пациентов, зафиксировано четыре летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух человек стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:34
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
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Иранский министр осудил Charlie Hebdo за карикатуру на пророка

Тегеран, 11 сентября 2020, 08:05 — REGNUM 10 сентября министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи осудил французский журнал Charlie Hebdo за публикацию оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда, заявив, что оскорбление не демонстрирует свободу выражения мнений, а скорее является «поркой тела и души мусульман».
REGNUMвчера в 01:05
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Military Watch: Украина не сможет модернизировать Т-80 для Пакистана

"Поскольку Россия вряд ли захочет поставлять пакет модернизации для этих танков, а оборонный сектор Украины слишком ограничен, чтобы сделать это, платформы Т-80, находящиеся на вооружении Пакистана, вероятно, будут заменены другими боевыми машинами", — пишут авторы Military Watch.
Слово и Дело17:05
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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В Кузбассе проверят информацию о банкете в колонии строгого режима

Мариинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и следственное управление СК РФ начали проверку публикаций в СМИ о банкете в честь проводов на свободу одного из осужденных колонии строгого режима.
Российская газетавчера в 08:13
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Китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией китайские военные направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — говорится в сообщении.
РБК10 сентября в 02:55
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Комплексы ПВО НАТО сбили в Ливии два истребителя МиГ-29

Заместитель директора разведки африканского командования вооружённых сил США контр-адмирал Хайди Берг выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что в небе над Ливией были сбиты два российских истребителя МиГ-29.
Avia.pro17:39
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