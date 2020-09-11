В Алтайском крае за сутки 63 человека заболели коронавирусом

За прошедшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 63 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выписаны — 87 пациентов, зафиксировано четыре летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух человек стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.