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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

В погранкомитете Белоруссии факт обыска опровергли. «Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.В источнике
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Комсомольская правда

Киев направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

Комсомольская правда14:49
RT на русском

МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

RT на русском14:43
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

РИА Новости13:14
РБК

Украинский посол направил Минску ноту из-за обыска его машины на границе

РБК14:03
Газета.Ru

Украина направила Белоруссии ноту после обыска авто посла на границе

Газета.Ru13:35
РЕН ТВ

Киев направил Минску ноту после инцидента с послом

РЕН ТВ14:06
ТАСС

Киев направил ноту Минску в связи с обыском автомобиля посла белорусскими пограничниками

ТАСС12:48
КП - Беларусь

Недружественный шаг. Украина направила Беларуси ноту из-за инцидента с послом на границе

КП - Беларусь14:11

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
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Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

Учитывая изложенное, Минобороны России подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, по которому в вышеупомянутом перечне речь будет идти о средствах защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частях и комплектующих изделиях к этим средствам, а также о нормативно-технической документации на их производство и использование.
РИА Новости12:07
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Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольскийвчера в 11:35
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«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым, которого заставили извиниться за высказывания в оппозиционном Telegram-канале ADAT1 и пытали, вынудив сесть на бутылку.
Lenta.ru12:39
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В США предположили, когда страна восстановится от пандемии COVID-19

Жизнь в США может не вернуться в прежнее русло до середины или даже конца 2021 года, даже если вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил в пятницу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
РИА Новости13:49
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