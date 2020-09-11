Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Смотрите также
Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open
Дом Наташи Королевой и Сергея Глушко ограбили на 5 миллионов рублей
Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального
Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
Юрист заявил о возможном уголовном преследовании Пашаева
Опубликован первый трейлер фильма «Дюны» Дени Вильнева
В «Единой России» обсуждают повышение всех пенсий
Лишившаяся рук Маргарита Грачева вышла замуж
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Боец MMA Харитонов дебютировал в боксе и нокаутировал британца
Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в российские регионы
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Боксер Федор Чудинов победил Умара Садика и защитил титул WBA Gold
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.В источнике
Подробнее о событии
Недружественный шаг. Украина направила Беларуси ноту из-за инцидента с послом на границе
КП - Беларусьвчера в 14:11