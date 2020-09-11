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РИА Новости
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.В источнике
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RT на русском

МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

RT на русскомвчера в 14:43
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

РИА Новостивчера в 13:14
Комсомольская правда

Киев направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

Комсомольская правдавчера в 14:49
ТАСС

Киев направил ноту Минску в связи с обыском автомобиля посла белорусскими пограничниками

ТАССвчера в 12:48
РБК

Украинский посол направил Минску ноту из-за обыска его машины на границе

РБКвчера в 14:03
РЕН ТВ

Погранкомитет Белоруссии заявил, что не досматривал посла Украины

РЕН ТВвчера в 10:36
Lenta.ru

Украинский посол пригрозил Белоруссии дипломатической войной

Lenta.ruвчера в 09:05
КП - Беларусь

Недружественный шаг. Украина направила Беларуси ноту из-за инцидента с послом на границе

КП - Беларусьвчера в 14:11

В США раскрыли «неслыханное оружие» Трампа

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость» написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали, во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году.
Известия19:06
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

"Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.
РИА Новости19:08
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки10 сентября в 09:31
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