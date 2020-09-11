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РИА Новости
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.В источнике
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RT на русском

МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

RT на русскомвчера в 14:43
РБК

Украинский посол направил Минску ноту из-за обыска его машины на границе

РБКвчера в 14:03
ТАСС

Киев направил ноту Минску в связи с обыском автомобиля посла белорусскими пограничниками

ТАССвчера в 12:48
Комсомольская правда

Киев направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

Комсомольская правдавчера в 14:49
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

РИА Новостивчера в 13:14
РЕН ТВ

Погранкомитет Белоруссии заявил, что не досматривал посла Украины

РЕН ТВвчера в 10:36
Lenta.ru

Украинский посол пригрозил Белоруссии дипломатической войной

Lenta.ruвчера в 09:05
КП - Беларусь

Недружественный шаг. Украина направила Беларуси ноту из-за инцидента с послом на границе

КП - Беларусьвчера в 14:11

В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета

Одномоторный самолет Navion потерпел крушение на автомобильной парковке недалеко от аэропорта в Лос-Анджелесе, два человека погибли, сообщает телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на противопожарную службу.
В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
РИА Новости03:37

МВД РФ готовит новый запрос ФРГ в связи с ситуацией вокруг Навального

Министерство внутренних дел России готовит дополнительный запрос Германии в связи с ситуацией вокруг основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией"1 Алексея Навального.
Экономика сегоднявчера в 01:45
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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В Общественной палате указали на высокую активность избирателей

Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в субботу, 12 сентября, сообщил о более высокой явке по итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября, чем во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Известия05:01

Сейм Литвы избрал нового президента Белоруссии

«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом, — и созданный по ее инициативе представительный орган народа — координационный совет — в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента», — говорится в тексте принятой в Литве резолюции.
Rusvesna.su21:00
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За сутки в Кузбассе три человека умерли от коронавируса

Новые инфицирования зафиксированы в Новокузнецке (40), Кемерове (33), Анжеро-Судженске (7), Кемеровском МО (3), Новокузнецком МР (3), Гурьевском МО (2), Мариинском МР (2), Юрге (2), Березовском (1), Киселевске (1), Междуреченске (1), Беловском МР (1), Яйском МО (1). На 12 сентября в Кузбассе у 7 589 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com02:07
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