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РИА Новости
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.В источнике
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РБК

Украинский посол направил Минску ноту из-за обыска его машины на границе

РБК14:03
Эхо Москвы

Украина потребовала от Белоруссии объяснений после инцидента с поcлом на границе

Эхо Москвы13:32
Lenta.ru

Украинский посол пригрозил Белоруссии дипломатической войной

Lenta.ru09:05
Газета.Ru

Украина направила Белоруссии ноту после обыска авто посла на границе

Газета.Ru13:35
РИА Новости

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

РИА Новости13:14
РЕН ТВ

Погранкомитет Белоруссии заявил, что не досматривал посла Украины

РЕН ТВ10:36
ТАСС

Киев направил ноту Минску в связи с обыском автомобиля посла белорусскими пограничниками

ТАСС12:48
КП - Беларусь

Недружественный шаг. Украина направила Беларуси ноту из-за инцидента с послом на границе

КП - Беларусь14:11

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных
Интерфакс11:30
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Разработчики обеспокоены недостатком мощности Xbox Series S

Xbox Series X и Xbox Series S Дэн Уайсс из Squanch Games также обеспокоен хоть и небольшой, но разницей в процессоре между Series S и X. Разница в видеоускорителях не так страшна, поскольку системы работают для разных разрешений, однако даже небольшая разница в CPU может стать проблемой.
Разработчики обеспокоены недостатком мощности Xbox Series S
Игромания.ру05:00
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Танкисты ЗВО провели учения с боевой стрельбой на танках Т-34

"В Московской области в канун празднования Дня танкиста военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы из танков Т-34, признанных лучшими танками Великой Отечественной войны" - сказали в пресс-службе.
ТАСС22:06

ЕР открестилось от депутата Госдумы Вострецова

Москва, 11 сентября 2020, 12:16 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление депутата Госдумы Сергея Вострецова о поддержке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет абсурдным, некомпетентным и вредительским.
REGNUM05:16
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МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Новый объединенный экзамен на права будет длиться 30 – 40 минут, следует из проекта нового административного регламента МВД.
Коммерсантъ12:32
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«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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