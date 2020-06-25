Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина направила России ноту протеста после парада Победы в Крыму

МИД Украины направил внешнеполитическому ведомству России ноту протеста в связи с проведением военных парадов в Крыму, в Донецкой и Луганской областях.
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с чего всё началось
Киев направил ноту протеста Москве из-за парадов Победы в Крыму и непризнанных республиках Донбасса «без согласования с украинской стороной», говорится в заявлении
 украинского МИДа.
РБК01:40

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Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

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Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель.
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Армия и оружие

США ликвидировали лидера сирийской «Аль-Каиды»

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