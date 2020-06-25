с чего всё началось

МИД Украины направил внешнеполитическому ведомству России ноту протеста в связи с проведением военных парадов в Крыму, в Донецкой и Луганской областях.

Украина направила России ноту протеста после парада Победы в Крыму

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