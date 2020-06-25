Политика
Газета.RuУкраина направила России ноту протеста после парада Победы в Крыму
МИД Украины направил внешнеполитическому ведомству России ноту протеста в связи с проведением военных парадов в Крыму, в Донецкой и Луганской областях.
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Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Политика
Прокуратура в Гааге обвинила президента Косово в военных преступлениях
Специальная прокуратура в Гааге, расследующая военные преступления на территории непризнанного Косово, обвинила действующего президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи в военных преступлениях, включающих почти сотню убийств.
Ruposters.ru 04:32
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Экономика
Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня
Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
ПРАЙМ 23 июня в 11:39
Здоровье
Директор новосибирской клиники: статистика по COVID-19 занижена в пять раз
Андрушкевич рассказал в эфире программы «Огонек Тайги» о путях заражения коронавирусом в городских больницах и о занижении статистики по коронавирусу.
Тайга.инфо 01:01
Футбол
«Аталанта» победила «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Общество
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
РИА Новости 05:55
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45
Общество
В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»
В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель.
Компания 03:04
Политика
В МИД РФ отреагировали на переброску войск НАТО на территорию Польши
Россия в случае необходимости может принять необходимые меры по обеспечению безопасности в регионе из-за переброски войск НАТО из Германии в Польшу.
Газета.Ru 04:26
Футбол
Юрий Семин призвал Василия Кикнадзе уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе уйти покинуть свой пост.
Вести.Ru 05:15
Кино
Сериал «Перри Мейсон» стал самым просматриваемым на HBO
ГЛАС.RU вчера в 04:44
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Армия и оружие
США ликвидировали лидера сирийской «Аль-Каиды»
Фактический лидер террористической группировки «Хурас ад-Дин» (сирийский филиал запрещенной в РФ «Аль-Каиды») Халед Арури был ликвидирован в ходе американской операции в Идлибе.
Коммерсантъ 04:08
Здоровье
В омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса
Омск, 25 июня 2020, 10:01 — REGNUM В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса.
REGNUM 03:01
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным действия «кукловодов» из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела его страны вмешиваются извне.
Московский Комсомолец 05:53
Культура
Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
News-24.ru 05:29
Общество
Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме
Телеведущая Ксения Собчак подала в суд на немецкое издание Business insider за клевету.
Вечерняя Москва 00:35
Гаджеты
На рендере позируют Samsung Galaxy Watch 3
Известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал в сети авторский рендер пока неанонсированных смарт-часов Galaxy Watch 3 от Samsung.
Anonsens 03:52
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13