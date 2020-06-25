Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
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Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины. Об этом информирует МИД Украины в своем пресс-релизе.В источнике
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МИД Украины выразило ноту протеста РФ по поводу проведения парадов 24 июня
ИА Красная Веснавчера в 16:47