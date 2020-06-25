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REGNUMREGNUM

Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины. Об этом информирует МИД Украины в своем пресс-релизе.В источнике
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МИД Украины отдал России Луганск и Донецк

Царьград00:05

МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму

Известия22:42

МИД Украины выразило ноту протеста РФ по поводу проведения парадов 24 июня

ИА Красная Веснавчера в 16:47

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму

RT на русском20:39

МИД Украины направило ноту протеста из-за военного парада в Крыму

Московский Комсомолец19:51

Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

REGNUM22:08
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Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета23 июня в 12:28
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Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых

Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
Сиб.фм22:09
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUMвчера в 02:09
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В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новостивчера в 08:29
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Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
РБК23:12
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