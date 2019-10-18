Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина направила России ноту протеста из-за гумконвоя

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с тем, что МЧС России в очередной раз доставило в Донбасс гуманитарную помощь, передает РИА "Новости". Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Читать в источнике
Комментировать138

Подробнее о событии

Киев возмутился гуманитарной помощью России Донбассу

Газета.Ru16:16

Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу

Комсомольская правда13:53

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с оказанием гуманитарной помощи Донбассу

ТАСС12:55

Киев выразил России протест из-за отправки детского питания в Донбасс

РБК13:37

Украина направила России ноту протеста из-за гумпомощи Донбассу

RT на русском12:44

Киев направил Москве ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбассе

РИА Новости11:43

МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу

Взгляд.ру10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 21:40, Вашингтон
Авто

В России подешевели представительские автомобили

Представительские автомобили в России стали доступнее Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом в России составляет 722 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.
32CARS.ru вчера в 02:35
Политика

Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю

Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Происшествия

В Красноярском крае прорвало дамбу

В Красноярском крае на золотодобывающем предприятии в поселке Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу, в результате чего погибли три человека.
Известия 21:28
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
Политика

На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».
РБК 09:48
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 04:24
Космос

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

Российская газета 20:24
Гаджеты

Huawei представила новый недорогой смартфон Enjoy 10

В Huawei Enjoy 10 есть стандартный разъём для наушников, Wi-Fi 5, 4G, GPS и Bluetooth, а вот NFC в смартфоне нет.
Astera 18:25
Армия и оружие

Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

Российская газета 14:25
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Общество

Минприроды хочет запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект приказа, запрещающий выбрасывать батарейки и аккумуляторы с остальным мусором.
Ведомости 10:14
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском 10:37
Шоу-бизнес

В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой

На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ вчера в 16:38
Авто

Опубликованы первые фото Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Новые автомобили 16 октября в 05:30
Футбол

В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео

Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Чемпионат вчера в 15:00
Гаджеты

Apple может представить пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple в 2020 году может представить сразу пять новых смартфонов. Такие предположение высказывают иностранные эксперты.
iReactor 17:57
Происшествия

Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.
Газета.Ru вчера в 02:18
Авто

Роспатент показал детали «Русского Прадо» от «УАЗа»

В документе было указано, что над светодиодными фарами для новинки работал шеф-дизайнер УАЗа Андрей Сухановский, а также специалисты завода Олег Королев и Михаил Вершилкин.
Tvoe-avto.com вчера в 07:50
Общество

Илон Маск оценил российское образование

РИА Новости 16:42
Авто

Названы регионы РФ с самым высоким и низким транспортным налогом

Менее всего выплачивают за транспортный налог за модели с силовой установкой от 200 «лошадей» в Ненецком округе, а самый высокий на аналогичные машины замечен в Сахалинской, Амурской областях и в Хабаровском и Камчатском краях.
Дни24 13:03
Гаджеты

В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro

В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro от китайской компании Xiaomi.
UfacityNews.ru 15:49
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию «Источник мира»

Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира».
RT на русском вчера в 13:41
Экономика

Dow Jones упал на 1% за день торгов на Уолл-стрит

Фондовый рынок США завершил последние торги недели в «красной зоне» на фоне негативной экономической статистики из Китая, 18 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 16:28
Политика

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости 01:47
Игры

Показали все машины Need for Speed Heat

На канале GameRiot появилось видео со всеми машинами из Need for Speed Heat. NFS Heat – новая часть в серии гоночных симуляторов.
Cyber.sports.ru 01:51
Хоккей

«Вашингтон» – «Рейнджерс». Бучневич забросил первую шайбу в сезоне. Видео

Вести.Ru 19:45
Экономика

Минфин отказался выделять 44 млрд рублей на узкие участки ЦКАД

Как сообщает «Коммерсантъ», Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 миллиардов рублей на строительство Центральной кольцевой автодороги.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:43
Политика

Трамп выдвинул Бруйетта на пост главы Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
Коммерсантъ 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное