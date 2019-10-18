Политика
Газета.RuУкраина направила России ноту протеста из-за гумконвоя
МИД Украины направил России ноту протеста в связи с тем, что МЧС России в очередной раз доставило в Донбасс гуманитарную помощь, передает РИА "Новости". Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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Авто
В России подешевели представительские автомобили
Представительские автомобили в России стали доступнее Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом в России составляет 722 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.
32CARS.ru вчера в 02:35
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Происшествия
В Красноярском крае прорвало дамбу
В Красноярском крае на золотодобывающем предприятии в поселке Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу, в результате чего погибли три человека.
Известия 21:28
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
Политика
На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».
РБК 09:48
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 04:24
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
Российская газета 20:24
Гаджеты
Huawei представила новый недорогой смартфон Enjoy 10
В Huawei Enjoy 10 есть стандартный разъём для наушников, Wi-Fi 5, 4G, GPS и Bluetooth, а вот NFC в смартфоне нет.
Astera 18:25
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
Российская газета 14:25
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Общество
Минприроды хочет запретить выбрасывать батарейки с другим мусором
Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект приказа, запрещающий выбрасывать батарейки и аккумуляторы с остальным мусором.
Ведомости 10:14
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском 10:37
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38
Авто
Опубликованы первые фото Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Новые автомобили 16 октября в 05:30
Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Чемпионат вчера в 15:00
Гаджеты
Apple может представить пять новых iPhone в 2020 году
Американская компания Apple в 2020 году может представить сразу пять новых смартфонов. Такие предположение высказывают иностранные эксперты.
iReactor 17:57
Происшествия
Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.
Газета.Ru вчера в 02:18
Авто
Роспатент показал детали «Русского Прадо» от «УАЗа»
В документе было указано, что над светодиодными фарами для новинки работал шеф-дизайнер УАЗа Андрей Сухановский, а также специалисты завода Олег Королев и Михаил Вершилкин.
Tvoe-avto.com вчера в 07:50
Общество
Илон Маск оценил российское образование
РИА Новости 16:42
Авто
Названы регионы РФ с самым высоким и низким транспортным налогом
Менее всего выплачивают за транспортный налог за модели с силовой установкой от 200 «лошадей» в Ненецком округе, а самый высокий на аналогичные машины замечен в Сахалинской, Амурской областях и в Хабаровском и Камчатском краях.
Дни24 13:03
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro
В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro от китайской компании Xiaomi.
UfacityNews.ru 15:49
Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию «Источник мира»
Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира».
RT на русском вчера в 13:41
Экономика
Dow Jones упал на 1% за день торгов на Уолл-стрит
Фондовый рынок США завершил последние торги недели в «красной зоне» на фоне негативной экономической статистики из Китая, 18 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 16:28
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости 01:47
Игры
Показали все машины Need for Speed Heat
На канале GameRiot появилось видео со всеми машинами из Need for Speed Heat. NFS Heat – новая часть в серии гоночных симуляторов.
Cyber.sports.ru 01:51
Экономика
Минфин отказался выделять 44 млрд рублей на узкие участки ЦКАД
Как сообщает «Коммерсантъ», Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 миллиардов рублей на строительство Центральной кольцевой автодороги.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:43
Политика
Трамп выдвинул Бруйетта на пост главы Минэнерго США
Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
Коммерсантъ 16:52