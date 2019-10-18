МИД Украины направил России ноту протеста в связи с тем, что МЧС России в очередной раз доставило в Донбасс гуманитарную помощь, передает РИА "Новости". Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Авто В России подешевели представительские автомобили Представительские автомобили в России стали доступнее Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом в России составляет 722 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Политика Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.

Происшествия В Красноярском крае прорвало дамбу В Красноярском крае на золотодобывающем предприятии в поселке Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу, в результате чего погибли три человека.

Гаджеты Назван быстрый способ повысить производительность смартфона "Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.

Политика На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза» Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».

Гаджеты Huawei представила новый недорогой смартфон Enjoy 10 В Huawei Enjoy 10 есть стандартный разъём для наушников, Wi-Fi 5, 4G, GPS и Bluetooth, а вот NFC в смартфоне нет.

Армия и оружие Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Общество Минприроды хочет запретить выбрасывать батарейки с другим мусором Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект приказа, запрещающий выбрасывать батарейки и аккумуляторы с остальным мусором.

Энергетика В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.

Авто Опубликованы первые фото Nissan X-Trail нового поколения Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.

Футбол В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.

Гаджеты Apple может представить пять новых iPhone в 2020 году Американская компания Apple в 2020 году может представить сразу пять новых смартфонов. Такие предположение высказывают иностранные эксперты.

Происшествия Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.

Авто Роспатент показал детали «Русского Прадо» от «УАЗа» В документе было указано, что над светодиодными фарами для новинки работал шеф-дизайнер УАЗа Андрей Сухановский, а также специалисты завода Олег Королев и Михаил Вершилкин.

Авто Названы регионы РФ с самым высоким и низким транспортным налогом Менее всего выплачивают за транспортный налог за модели с силовой установкой от 200 «лошадей» в Ненецком округе, а самый высокий на аналогичные машины замечен в Сахалинской, Амурской областях и в Хабаровском и Камчатском краях.

Гаджеты В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro от китайской компании Xiaomi.

Экономика Dow Jones упал на 1% за день торгов на Уолл-стрит Фондовый рынок США завершил последние торги недели в «красной зоне» на фоне негативной экономической статистики из Китая, 18 октября передает агентство Reuters.

Политика Горбачев рассказал о своем обращении к Путину Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".

Игры Показали все машины Need for Speed Heat На канале GameRiot появилось видео со всеми машинами из Need for Speed Heat. NFS Heat – новая часть в серии гоночных симуляторов.

Экономика Минфин отказался выделять 44 млрд рублей на узкие участки ЦКАД Как сообщает «Коммерсантъ», Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 миллиардов рублей на строительство Центральной кольцевой автодороги.