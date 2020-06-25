с чего всё началось

Накануне парады Победы прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи. Киев неоднократно выражал протесты, в том числе из-за визитов в Крым российских первых лиц. Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции.

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