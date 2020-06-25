Политика
РИА НовостиУкраина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Накануне парады Победы прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи. Киев неоднократно выражал протесты, в том числе из-за визитов в Крым российских первых лиц. Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции.
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Политика
Дмитрий Медведев высказался о поправках в Конституцию РФ
Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки в конституцию расширят роль парламента.
BFM.ru 03:24
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
В Кремле прокомментировали информацию об отъезде Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на приеме в Кремле после парада на Красной площади, передают «Ведомости».
Дождь вчера в 14:47
Путешествия
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Происшествия
Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.
Ведомости 23 июня в 06:05
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации 02:25
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Авто
Появились дебютные фото обновленного Genesis G70 без маскировки
Зарубежный портал Autospy поделился со своими читателями дебютными изображениями модернизированного роскошного седана Genesis G70, который на данный момент публично не дебютировал.
Pnzdrive 04:01
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика
Анализ показал отсутствие коронавируса у президента Киргизии
Президент Киргизии, прибыв в Москву, 24 июня вынужден был отказаться от участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые проходили в столице РФ, поскольку у двух членов делегации республики был выявлен коронавирус.
ТАСС 02:27
Политика
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
РИА Новости 02:21
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
Общество
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя
Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:42
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
РИА Новости вчера в 16:17
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Общество
В Екатеринбурге умер известный врач-хирург
REGNUM 02:38
Здоровье
Врач показал легкие людей, которые переболели COVID-19
Опытный доктор сообщил, как изменяются легкие у пациента, который переболел коронавирусом.
SMINEWS в Подольске 03:53
Общество
В России выявлено 7113 новых случаев заболевания коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировано 7113 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 03:31
Кино
HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис
Фильм «Унесенные ветром» был снят в 1939 году при участии таких актеров, как Вивьен Ли и Кларк Гейбл.
Известия вчера в 23:20
Происшествия
В Иркутской области подросток погиб при дорожных работах
Возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Российская газета 04:18
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 110 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 25 июня выявлено 110 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:44
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Происшествия
В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении беглого пациента
В Санкт-Петербурге прекратили уголовное дело в отношении беглого пациента Георгия Образцова, передает издание «Фонтанка».
АиФ Санкт-Петербург 02:41
Общество
Ученый считает, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года
По словам китайского эпидемиолога, предстоящей зимой может быть зафиксирован рост подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 04:01
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 59 носителей коронавируса
Краснодар, 25 июня 2020, 10:41 — REGNUM 59 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 25 июня.
REGNUM 03:41