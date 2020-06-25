Политика
РБКУкраина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму
Киев направил ноту протеста Москве из-за парадов Победы в Крыму и непризнанных республиках Донбасса «без согласования с украинской стороной», говорится в заявлении украинского МИДа.
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Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Общественная служба новостей 03:45
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК 23 июня в 10:38
Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
Здоровье
В Челябинской области от ковидной пневмонии умерла участковый педиатр
От пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, скончалась участковый врач-педиатр городской детской поликлиники Миасса.
74.ru 07:12
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Культура
Перед концертом на Мамаевом кургане в Волгограде пошел дождь
Заготовленные организаторами концерта на Мамаевом кургане дождевики и зонты пришлись как нельзя кстати.
Высота 102 вчера в 14:08
Общество
Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции
Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России.
Коммерсантъ 07:00
Политика
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
Культура
Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Evo-rus.com вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна
RuNews24.ru 05:20
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Здоровье
В оперштабе рассказали о заполненности больниц в Екатеринбурге
Областной оперативный штаб подтвердил, что муниципальные больницы Екатеринбурга, принимающие больных с коронавирусом, заполнены.
Политсовет 04:50
Футбол
РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург»
«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.
REGNUM 07:15
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Биатлон
Драчев примет участие в выборах президента СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев решил принять участие во внеочередных выборах главы организации, которые состоятся 11 июля.
Советский спорт 06:23
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Футбол
«Зенит» и «Крылья Советов» сдали тест на коронавирус
Футболисты и тренерский штаб петербургского «Зенита» и самарских «Крыльев Советов» сдали тесты на коронавирус перед матчем в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Петербургский дневник 06:47
Шоу-бизнес
Личный биограф показал раритетное фото Пугачевой в купальнике
Недавно личный биограф Пугачевой фотохудожник и режиссер Роман Родин, на своей странице в социальной сети Инстаграм опубликовал архивный снимок, сделанный в далеком 1984 году в Болгарии.
Uznayvse.ru 05:35
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
Здоровье
Минздрав подтвердил смерть саратовского медика с коронавирусом
Сегодня, 25 июня, в минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по коронавирусу.
Saratovnews 05:53
Кино
Японский робот Эрика станет главным героем нового фильма
Телепрограмма 06:30
Авто
Началось производство УАЗ «Пикап» с АКПП
Как сообщает портал «Daily-Motor.Ru», новая трансмиссия АКПП Punch Powerglide 6L50 будет трудиться в паре с 2,7 литровым мотором ЗМЗ, который форсирован от 135 до 150 лошадиных сил.
ГЛАС.RU 05:29
Авто
В России среди автомобилистов начнут выявлять хронических алкоголиков
В России с 1 июля 2020 года вступит в силу целый ряд нововведений для автомобилистов. Об этом 25 июня сообщает Autonews.
Известия 07:18
Интернет
В Google стали автоматически удалять данные пользователей
Компания Google решила наладить автоматическое удаление данных пользователей.
News.ru вчера в 20:03