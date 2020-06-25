Политика

РБКРБКУкраина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

Киев направил ноту протеста Москве из-за парадов Победы в Крыму и непризнанных республиках Донбасса «без согласования с украинской стороной», говорится в заявлении украинского МИДа.
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Киев направил ноту протеста Москве из-за парадов Победы в Крыму и непризнанных республиках Донбасса «без согласования с украинской стороной», говорится в заявлении
 украинского МИДа.
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