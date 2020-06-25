с чего всё началось

Киев направил ноту протеста Москве из-за парадов Победы в Крыму и непризнанных республиках Донбасса «без согласования с украинской стороной», говорится в заявлении украинского МИДа.

Общество В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов. 3,2K

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 397

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полеты Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации. 335

Культура Перед концертом на Мамаевом кургане в Волгограде пошел дождь Заготовленные организаторами концерта на Мамаевом кургане дождевики и зонты пришлись как нельзя кстати.

Общество Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России. 363

Политика Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества» Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него. 36

Футбол РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург» «Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин. 2

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1% Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка. 406

Общество Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 18

Биатлон Драчев примет участие в выборах президента СБР Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев решил принять участие во внеочередных выборах главы организации, которые состоятся 11 июля.

Происшествия Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. 832

Футбол «Зенит» и «Крылья Советов» сдали тест на коронавирус Футболисты и тренерский штаб петербургского «Зенита» и самарских «Крыльев Советов» сдали тесты на коронавирус перед матчем в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Личный биограф показал раритетное фото Пугачевой в купальнике Недавно личный биограф Пугачевой фотохудожник и режиссер Роман Родин, на своей странице в социальной сети Инстаграм опубликовал архивный снимок, сделанный в далеком 1984 году в Болгарии. 1

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7,1K

Общество «Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.

Здоровье Минздрав подтвердил смерть саратовского медика с коронавирусом Сегодня, 25 июня, в минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по коронавирусу.

Авто Началось производство УАЗ «Пикап» с АКПП Как сообщает портал «Daily-Motor.Ru», новая трансмиссия АКПП Punch Powerglide 6L50 будет трудиться в паре с 2,7 литровым мотором ЗМЗ, который форсирован от 135 до 150 лошадиных сил. 3