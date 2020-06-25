Политика

РБКРБКУкраина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

Киев направил ноту протеста Москве из-за парадов Победы в Крыму и непризнанных республиках Донбасса «без согласования с украинской стороной», говорится в заявлении украинского МИДа.
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с чего всё началось
Киев направил ноту протеста Москве из-за парадов Победы в Крыму и непризнанных республиках Донбасса «без согласования с украинской стороной», говорится в заявлении
 украинского МИДа.
РБК01:40

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Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

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В МИД Украины направили России ноту протеста из-за парадов в Крыму

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Киев направил России ноту протеста из-за Парада Победы в Крыму

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В Совфеде осудили ноту протеста Киева из-за парада в Крыму

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МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму

Известиявчера в 22:42

Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

REGNUMвчера в 22:08

МИД Украины выразило ноту протеста РФ по поводу проведения парадов 24 июня

ИА Красная Веснавчера в 16:47
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
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Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Коммерсантъ вчера в 21:55
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
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Общество

Губернатор Алтайского края перешёл на дистанционный режим работы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус.
RT на русском 02:30
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Авто

Представлен новый кроссовер Opel Mokka

Паркетник второго поколения стал первой серийной моделью бренда с новым оформлением передней части.
Авторевю вчера в 07:27
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
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Интернет

Google введет автоматическое удаление истории местоположений

Компания Google объявила о намерение ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также информации об активности в интернете спустя полтора года.
Комсомольская правда вчера в 15:02
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Шоу-бизнес

Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову

Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову Актриса продемонстрировала результаты работы визажиста, которые преобразили ее лицо.
Экспресс газета вчера в 14:16
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Путешествия

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ вчера в 18:14
1
Путешествия

В Хакасии ждут первый чартерный рейс с туристами из Москвы

19 июля в Хакасию прибудет первый чартерный рейс с туристами из Москвы.
Хакасия 23 июня в 06:52
21
Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня 23 июня в 14:30
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Общество

Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти.
РБК 01:02
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Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Evo-rus.com вчера в 11:54
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Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис

Известия вчера в 23:20
Происшествия

В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег

Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
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Армия и оружие

США довооружатся истребителями F-22

ВВС США изменит статус старых самолетов с тренировочного на оперативно-боевой. США довооружатся истребителями F-22 Raptor.
Piter.tv 01:40
Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 10:46
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Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru вчера в 12:05
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Происшествия

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Газета.Ru 02:46
Происшествия

В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё четыре человека

Екатеринбург, 24 июня 2020, 13:54 — REGNUM В Свердловской области ещё четыре пациента скончались от COVID-19.
REGNUM вчера в 06:54
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Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждёт ряд нововведений

С 1 июля этого года вступит в силу ГОСТ, которым регулируются правила ввоза новых авто с неоформленным ОТТС.
Car.ru 22 июня в 01:52
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Еще 73 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 73 случая заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 22 июня в 04:26
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