Армия и оружие
Газета.RuУкраина направляет миротворцев в Донбасс
Украина направляет в Донбасс военных, которые участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook. Миротворцы будут осуществлять дополнительный контроль за соблюдением режима прекращения огня, поясняется в сообщении.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинские силовики готовятся к полному прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе
Комсомольская правдавчера в 14:40
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика
Сенатор Пушков рассказал о самом большом страхе Зеленского
Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков рассказал в своем микроблоге в Твиттере, чего на самом деле больше всего опасается президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 20:17
Здоровье
Замгубернатора Хакасии Юлия Исмагилова обсудила с Москвой многое
ИА Хакасия 24 июля в 22:07
Общество
Взрывной рост спроса на виски, текилу и ром зафиксирован в России
Россияне стали отдавать предпочтение виски, рому, текиле и крепким настойкам во втором квартале 2020 года, следует из данных Росалкогольрегулирования (РАР).
News.ru 19:18
Экономика
«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%
"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
ТАСС 21:02
Общество
Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения
В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Газета.Ru 17:46
Политика
Германия выступила против возвращения РФ в G7
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7.
Газета.Ru 19:22
Армия и оружие
В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в сфере вооружения
В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в области вооружения.
Актуальные Новости 08:11
Общество
СК назвал регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Лидерами по числу правонарушений в налоговой сфере являются Москва и Московская область, рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Известия 20:41
Происшествия
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:09
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Интернет
Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Футбол
«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»
Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия вчера в 12:26
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости 20:11
Общество
В Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде
Японская компания Mitsubishi Chemical сообщила о разработке пластиковых пакетов, способных разлагаться в морской воде, передает телеканал NHK.
РИА Новости 15:16
Футбол
«Сокровище страны». Крыховяк восхитился красотами Камчатки
Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Экономика
Анализы на COVID-19 помогли частным клиникам заработать
Анализы на COVID-19 помогли частным клиникам заработать Несмотря на падение потока пациентов из-за ограничительных мер в связи с пандемией, частные клиники и лаборатории смогли нарастить выручку благодаря тестированию на COVID-19.
Коммерсантъ 18:09
Космос
Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота
Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 20:21
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Пресс-служба РПЛ опубликовала структуру календаря на сезон-2020/21.
Бомбардир.ру 24 июля в 07:18
Политика
«Зеленский решил, что Украину можно сдать врагам» — нацист Ярош
Украинский радикал, экс-руководитель нацистской организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош вновь прервал своё политическое молчание и выступил с резкой критикой к действующему руководству страны в лице Зеленского.
Новостной фронт 12:00
Политика
Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза
Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
Футбол
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ 18:23
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в понедельник в ряде стран.
ТАСС 21:13
Происшествия
На Камчатке медведь убил пенсионера
В Камчатском крае медведь напал на 63-летнего мужчину и убил его. Трагедия произошла неподалеку от села Таловка Пенжинского района.
Российская газета 21:03
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
Evo-rus.com вчера в 16:17