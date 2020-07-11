с чего всё началось

Поставки газа на Украину из Евросоюза достигли 70 млн кубометров в сутки, что выше показателя 2014 года, когда страна еще закупала голубое топливо у России. Об этом заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Украина нарастила импорт газа из ЕС сверх рекорда 2014 года

Наука Ученые нашли новый способ продлить жизнь Ученые поставили эксперимент на плодовых мушках, обнаружив, что половой пептид усиливает действие ювенильного гормона.

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 174

Общество В Татарстане ЕГЭ по физике сдают 5 756 человек 13 июля в Татарстане проходят единые госэкзамены по физике и истории. Общее количество заявившихся на тестирование – 6 147 человек.

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 360

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 4,2K

Происшествия Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный. 83

Политика Юрий Трутнев отреагировал на задержание губернатора Хабаровского края Напомним, 9 июля по подозрению в покушении на убийство и организации убийств был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. 14

Политика Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля. 43

Экономика Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля. 52

Экономика Как выходцы из российского региона устроили себе dolce vita во Франции Не стали исключением трое выходцев из Башкирии — Виктор Исламов, Альберт Харисов и Сергей Черников.

Общество Кулинар назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме Кулинар добавила, что в мире существует около тысячи сортов авокадо, но в Россию завозят только пять.

Политика Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Происшествия Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях. 534

Общество В Пермском крае до 28 июля продлили масочный режим Власти Пермского края продлили действие масочного режима и правила социальной дистанции в регионе до 28 июля, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. 25

Футбол Гендиректор «Локо»: Коломейцев покинет клуб, Жоао Марио может остаться Московский "Локомотив" не будет продлевать контракт с полузащитником Александром Коломейцевым, но, возможно, выкупит права на арендованного хавбека Жоао Марио, сообщил генеральный директор футбольного клуба Василий Кикнадзе.

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 119