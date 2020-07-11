с чего всё началось

Поставки газа на Украину из Евросоюза достигли 70 млн кубометров в сутки, что выше показателя 2014 года, когда страна еще закупала голубое топливо у России. Об этом заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Украина нарастила импорт газа из ЕС сверх рекорда 2014 года

Происшествия При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».

Технологии Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows Компания Microsoft объявила о том, что она собирается прекратить поддержку PHP в своей операционной системе Windows. 2

Гаджеты В Германии на 5 процессоров AMD продается 1 процессор Intel Статистика говорит, что на 5 CPU AMD продается только 1 CPU Intel.

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Политика Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 125

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Киберспорт В Assassin’s Creed Valhalla будет неочевидное объяснение возможности менять пол героя Нарративный директор Ubisoft Дэрби МакДевитт заявил, что игроки не сразу узнают, почему в Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол главного героя на лету.

Общество Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов. 232

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 814