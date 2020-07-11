с чего всё началось

Поставки газа на Украину из Евросоюза достигли 70 млн кубометров в сутки, что выше показателя 2014 года, когда страна еще закупала голубое топливо у России. Об этом заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Украина нарастила импорт газа из ЕС сверх рекорда 2014 года

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 1,1K

Политика Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова Некоторые журналисты кремлевского пула, представители РБК, «Ведомостей», «Московского комсомольца», «Российской газеты», ТАСС и телеканала «Дождь», выступили в поддержку своего бывшего коллеги по пулу Ивана Сафронова.

Гаджеты Создатель Linux поддержал отмену части инструкций в процессорах Intel Отмену инструкций AVX-512 в будущих процессорах Intel Alder Lake поддержал создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс, 12 июля сообщает Tom’s Hardware.

Общество «Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей «Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.

Общество В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен в Свердловской области до 20 июля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. 9

Экономика В Подмосковье упал спрос на элитное жилье Объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье по итогам первого полугодия на первичном рынке упал на 13%, на вторичном — на 6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости Knight Frank.

Политика Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию Украина хочет пригласить США и Великобританию в минский и нормандский форматы переговоров по ситуации в Донбассе, заявил украинский вице-премьер и заместитель главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников. 22