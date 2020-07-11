Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняУкраина нарастила импорт газа из ЕС сверх рекорда 2014 года

Поставки газа на Украину из Евросоюза достигли 70 млн кубометров в сутки, что выше показателя 2014 года, когда страна еще закупала голубое топливо у России. Об этом заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Суточный объем импортируемого из Евросоюза на Украину газа достиг отметки 70 млн куб. м и обновил рекорд 2014 года, сообщил
 глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
РБК11 июля в 15:31

Подробнее о событии

Импорт газа на Украину за сутки превысил рекорд 2014 года

Известия11 июля в 16:19

Импорт газа на Украину из Евросоюза превысил рекорд 2014 года

РИА Новости11 июля в 04:58

Импорт газа на Украину достиг шестилетнего максимума

Вести.Ru11 июля в 09:09

Украина увеличила импорт газа до шестилетнего максимума

Московский Комсомолец11 июля в 08:49

Суточный импорт газа на Украину из Европы обновил рекорд с 2014 года

Эхо Москвы11 июля в 06:32

Импорт газа на Украину из ЕС обновил рекорд 2014 года

Коммерсантъ11 июля в 05:34

Украина нарастила импорт газа до шестилетнего максимума

Газета.Ru11 июля в 09:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика

Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край

РБК 04:22
618
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
1,1K
Общество

Эксперты РАН и МГУ считают, что дочь Дмитриева давала показания под давлением

Приемная дочь историка Юрия Дмитриева дала показания против своего опекуна под давлением проводивших допрос следователя и психолога.
Собеседник 04:35
1
Киберспорт

За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей

Cyber.sports.ru 01:48
14
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
5
Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК вчера в 07:58
1K
Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
1,4K
Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

КП - Уфа 04:36
22
Политика

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Некоторые журналисты кремлевского пула, представители РБК, «Ведомостей», «Московского комсомольца», «Российской газеты», ТАСС и телеканала «Дождь», выступили в поддержку своего бывшего коллеги по пулу Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 05:15
Здоровье

Число больных COVID в Забайкалье выросло после снятия ограничений

Количество больных коронавирусом в Забайкалье «подросло» после снятия второго этапа ограничений. Однако,в целом, по краю идёт снижение.
Zabnews.ru вчера в 23:38
6
Общество

Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19

У людей, переболевших сезонными коронавирусами заболеваниями, могут сохраниться сильные антитела, которые вовремя распознают фрагменты SARS-CoV-2.
РБК 05:07
180
Гаджеты

Создатель Linux поддержал отмену части инструкций в процессорах Intel

Отмену инструкций AVX-512 в будущих процессорах Intel Alder Lake поддержал создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс, 12 июля сообщает Tom’s Hardware.
ИА Красная Весна вчера в 16:18
Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
263
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
189
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
17
Культура

Виктория Толстоганова сыграет высокопоставленную чиновницу

Российская газета 04:14
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

Бруклин Бекхэм, сын известных родителей бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, сделал предложение руки и сердца актрисе Николе Пельтц.
CT news 03:57
21
Кино

Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel

Издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из кинофильмов вселенной Marvel.
Газета.Ru 11 июля в 13:50
46
Общество

«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей

«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
44
Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен в Свердловской области до 20 июля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48
9
Экономика

В Подмосковье упал спрос на элитное жилье

Объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье по итогам первого полугодия на первичном рынке упал на 13%, на вторичном — на 6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости Knight Frank.
Коммерсантъ 03:23
Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 11 июля в 09:17
550
Армия и оружие

В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE

В центре столицы Японии размещена вторая линия обороны. В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE.
Piter.tv 01:32
3
Происшествия

Брат футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье застрелен в Тулузе

РИА Новости 04:34
Политика

Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию

Украина хочет пригласить США и Великобританию в минский и нормандский форматы переговоров по ситуации в Донбассе, заявил украинский вице-премьер и заместитель главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников.
Газета.Ru вчера в 16:51
22
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Шоу-бизнес

Кристина Асмус объяснила, почему боится инфекции на лице

Гримеры занесли ей под кожу клещей из-за чего у актрисы развился демодекоз.
Слово и Дело вчера в 05:48
20
Футбол

Юрген Клопп может возглавить сборную Германии

ODDS.ru 04:06
Здоровье

В Минздраве США ожидают рост количества смертей от коронавируса

Медики достаточно подготовлены к новой волне коронавируса, которая, по его мнению, случится уже осенью.
Evo-rus.com 04:37
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное