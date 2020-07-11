с чего всё началось

Поставки газа на Украину из Евросоюза достигли 70 млн кубометров в сутки, что выше показателя 2014 года, когда страна еще закупала голубое топливо у России. Об этом заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Украина нарастила импорт газа из ЕС сверх рекорда 2014 года

Армия и оружие НАТО обеспокоила активность российских подлодок в Атлантике Тут, кстати, много всего происходит, в последние годы мы зафиксировали в Атлантике самую большую активность российских подлодок за всю историю, — цитирует главу Альянса «Интерфакс». 2

Экономика Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля. 414

Политика Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля. 93

Спорт Глава ОКР: аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА Углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Автоспорт Квят: русские не встают на колени просто так Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма. 18

Общество Миллионеры попросили повысить налоги Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg. 62

Происшествия Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный. 202

Политика Лавров призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь Глава МИД России Сергей Лавров переговорил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым по поводу ухудшения обстановки на границе между этими двумя странами. 23

Энергетика Российские нефть и газ оказались невостребованными Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках.

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 466

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 308

Общество В Москве в офисе «Открытой России» вновь проводятся обыски Сотрудники правоохранительных органов пришли в понедельник с обысками в офис организации "Открытая Россия" в Москве.

Политика СБУ разоблачила сепаратистов на западе Украины Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила группу сепаратистов в Закарпатской области на западе страны.

Общество Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации. 18

Общество Завершился допрос обвиняемого в госизмене Сафронова Следователи завершили допрос советника главы Роскосмоса Ивана Софронова, обвиняемого в госизмене, с защиты взята подписка о неразглашении, сообщил адвокат Евгений Смирнов.

Футбол CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Шоу-бизнес Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры. 66