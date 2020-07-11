Энергетика
Экономика сегодняУкраина нарастила импорт газа из ЕС сверх рекорда 2014 года
Поставки газа на Украину из Евросоюза достигли 70 млн кубометров в сутки, что выше показателя 2014 года, когда страна еще закупала голубое топливо у России. Об этом заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
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Суточный объем импортируемого из Евросоюза на Украину газа достиг отметки 70 млн куб. м и обновил рекорд 2014 года, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.РБК11 июля в 15:31
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