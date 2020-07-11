с чего всё началось

Поставки газа на Украину из Евросоюза достигли 70 млн кубометров в сутки, что выше показателя 2014 года, когда страна еще закупала голубое топливо у России. Об этом заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Украина нарастила импорт газа из ЕС сверх рекорда 2014 года

Общество Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года. 2

Общество ЕГЭ по физике в Чувашии сдают вдвое больше выпускников, чем по истории В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.

Общество В Новосибирске возобновили торговлю во всех форматах На территории Новосибирской области с сегодняшнего дня возобновляется работа магазинов непродовольственных товаров, расположенных на площадках крупных торговых центров. 24

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются на открытии торгов В ходе открытия торгов на биржах в понедельник, 13 июля, снижаются мировые цены на нефть.

Общество Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.

Гаджеты Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook В Apple считают, что поводов для боязни слежки у владельцев MacBook нет, так как ноутбуки снабжены светодиодным индикатором, который загорается всегда, когда камера работает, и активировать FaceTime HD с выключенным светодиодом невозможно. 82

Шоу-бизнес В США умерла жена Джона Траволты О смерти актрисы в своём Instagram сообщил её супруг Джон Траволта. Он рассказал, что Келли Престон два года боролась с раком груди. 2

Общество Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook. 150

Политика Россия не допустила взрывного роста безработицы, заявил Путин РФ не допустила взрывного, драматического, как в ряде стран, роста безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 204

Происшествия Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд. 175

Шоу-бизнес Ургант показал своих подросших дочерей На первой фотографии, которую Ургант снабдил надписью «Girls!» были запечатлены жена шоумена Наталья Кикнадзе и их младшая дочь — 4-летняя Валерия. 2

Авто Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya Nissan опубликовал один из финальных тизеров компактного электрического кроссовера Ariya, дебют которого состоится 15 июля. 3

Политика Путин предложил определить общенациональные задачи на следующие 10 лет «Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть, за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал Путин. 1