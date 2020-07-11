Энергетика
Экономика сегодняУкраина нарастила импорт газа из ЕС сверх рекорда 2014 года
Поставки газа на Украину из Евросоюза достигли 70 млн кубометров в сутки, что выше показателя 2014 года, когда страна еще закупала голубое топливо у России. Об этом заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Суточный объем импортируемого из Евросоюза на Украину газа достиг отметки 70 млн куб. м и обновил рекорд 2014 года, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.РБК11 июля в 15:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Общество
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
МИТ вчера в 17:52
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Футбол
«Кадис» вернулся в испанскую Ла Лигу спустя 14 лет
Клуб отсутствовал в Ла Лиге 14 лет.
Вести.Ru 02:35
Общество
ЕГЭ по физике в Чувашии сдают вдвое больше выпускников, чем по истории
В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.
REGNUM 02:58
Общество
В Новосибирске возобновили торговлю во всех форматах
На территории Новосибирской области с сегодняшнего дня возобновляется работа магазинов непродовольственных товаров, расположенных на площадках крупных торговых центров.
Российская газета 02:05
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются на открытии торгов
В ходе открытия торгов на биржах в понедельник, 13 июля, снижаются мировые цены на нефть.
РЕН ТВ 01:36
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Армия и оружие
Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
В Apple считают, что поводов для боязни слежки у владельцев MacBook нет, так как ноутбуки снабжены светодиодным индикатором, который загорается всегда, когда камера работает, и активировать FaceTime HD с выключенным светодиодом невозможно.
3DNews 11 июля в 07:54
Шоу-бизнес
В США умерла жена Джона Траволты
О смерти актрисы в своём Instagram сообщил её супруг Джон Траволта. Он рассказал, что Келли Престон два года боролась с раком груди.
RT на русском 03:04
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Общество
Врач назвал вызывающие анафилактический шок продукты
Арахис, креветки и бытовая химия могут вызывать анафилактический шок.
РБК вчера в 20:13
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Общество
В Крыму за сутки выявили 16 новых случаев заболевания COVID-19
Новые 16 случаев коронавирусной инфекции выявлены в Крыму за сутки при проведении более чем 1,5 тысячи тестов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 03:17
Общество
Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России
Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня
Украинские силовики за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня.
Сегодня.ру вчера в 04:24
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Гаджеты
NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX
Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
Политика
Россия не допустила взрывного роста безработицы, заявил Путин
РФ не допустила взрывного, драматического, как в ряде стран, роста безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 03:05
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Происшествия
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
Шоу-бизнес
Ургант показал своих подросших дочерей
На первой фотографии, которую Ургант снабдил надписью «Girls!» были запечатлены жена шоумена Наталья Кикнадзе и их младшая дочь — 4-летняя Валерия.
Gazeta.SPb вчера в 19:03
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Nissan опубликовал один из финальных тизеров компактного электрического кроссовера Ariya, дебют которого состоится 15 июля.
Informus.ru 10 июля в 13:03
Политика
Путин предложил определить общенациональные задачи на следующие 10 лет
«Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть, за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал Путин.
РБК 03:05
Гаджеты
Слух: новые iPhone 12 получат маломощные аккумуляторы
Уточним, что iPhone 11 оснащён батареей на 3110 мА·ч, ёмкость аккумулятора iPhone 11 Pro равна 3190 мА·ч, а модель iPhone 11 Pro Max использует батарею на 3500 мА·ч.
The GEEK 02:53