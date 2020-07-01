Энергетика
Газета.RuУкраина нарастила импорт газа из Европы на 24%
Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины". Это увеличение произошло с начала 2020 года в течение шести месяцев.
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Политика
После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
Культура
Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»
Продюсер подчеркнул, что российские звезды, "работают, как крепостные", в отличие от зарубежных знаменитостей, которые зарабатывают на музыкальных фестивалях и эфирах на телевидении, сообщает "Собеседник.ru".
Народные новости 02:17
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
Политика
В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
Политика
В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции
В Кремле не ожидали получить такие высокие показатели явки на голосование и одобрения изменений в Конституции.
URA.Ru 03:48
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
Гаджеты
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 5G покажут 22 июля
На сайте ASUS запущен таймер обратного отсчёта до презентации игрового смартфона ROG Phone 3 с поддержкой 5G.
Игромания.ру 02:39
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
Происшествия
В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
РБК 30 июня в 10:10
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Здоровье
На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса
В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
Общество
В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.
ТАСС 03:56
Политика
Поправки к Конституции в Крыму поддержали 90,07% избирателей
Поправки к Конституции РФ в Крыму поддержали 90,07% избирателей, принявших участие в голосовании, об этом сообщили в крымском избиркоме.
ФАН 04:03
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Новые автомобили вчера в 05:43
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru 30 июня в 22:02
Космос
Гигантская планета у далекой звезды оказалась ядром газового гиганта
Астрономы из Уорикского университета в Великобритании обнаружили на орбите далекой звезды уцелевшее ядро газового гиганта.
МИР 24 03:52
Общество
Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Политика
Поправки к Конституции поддержали 77,92% россиян
Результаты следующие: поправки к Конституции России поддержали 77,92% голосовавших, против выступили 21,27%.
Woman.ru 03:26
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 19:06
Шоу-бизнес
Дочь Джонни Деппа прошлась по Парижу без бюстгальтера
Отмечается, что 21-летняя модель прошлась по улицам столицы Франции — Парижа — без бюстгальтера, в короткой черной юбке с заниженной талией.
ФАН вчера в 05:44