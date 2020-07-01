Энергетика

Газета.RuГазета.RuУкраина нарастила импорт газа из Европы на 24%

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Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины". Это увеличение произошло с начала 2020 года в течение шести месяцев.
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