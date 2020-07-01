Энергетика
Газета.RuУкраина нарастила импорт газа из Европы на 24%
Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины". Это увеличение произошло с начала 2020 года в течение шести месяцев.
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Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Общество
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
Игры
NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX
CyberSport.ru вчера в 04:01
Космос
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
«Росатом» заказал испытания новейших моделей космических двигателей нового поколения. Их проведение запланирована на текущий год.
Военное дело 02:55
Здоровье
«Кроличья Эбола». Новый смертельный вирус убил тысячи животных в США
По США распространяется новый смертельный вирус геморрагической болезни кроликов, который получил название RHDV2.
Общественная служба новостей 14:14
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Технологии
«Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика
Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива.
Общественная служба новостей 10:45
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новости 10:32
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Московский Комсомолец вчера в 02:14
Политика
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
Общество
В Коми, предварительно, большинство против поправок
В Республике Коми, по результатам обработки 5,23% протоколов за поправки к Конституции проголосовали 29,93%, против — 68,88%.
Коммерсантъ 14:24
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована
Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Общество
Опубликованы новые данные об итогах голосования в Свердловской области
ГАС «Выборы» опубликовала новые итоги голосования в Свердловской области по поправкам к Конституции России.
Европейско-Азиатские новости 14:12
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку из-за «систематичного политического давления».
Lenta.ru 14:53
Политика
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Вечерний Мурманск 07:58
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Политика
Опубликованы результаты онлайн-голосования по поправкам
Появились результаты онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России.
Lenta.ru 14:15
Наука
COVID-19 может инфицировать клетки человеческого мозга
«Мини-мозг», выращенный в лаборатории, предполагает, что вирус COVID-19 может инфицировать клетки мозга человека.
UfacityNews.ru 03:56
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39