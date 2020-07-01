Энергетика
Газета.RuУкраина нарастила импорт газа из Европы на 24%
Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины". Это увеличение произошло с начала 2020 года в течение шести месяцев.
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Общество
Новый налог для дачников введен в России
Налог рассчитывается по формуле, подразумевающей произведение тысячи кубометров объема использованной воды и определенной налоговой ставки.
Evo-rus.com 07:55
Футбол
Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» разгромить «Норвич» в матче АПЛ
RT на русском 15:01
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Общество
ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 30% протоколов
Москва, 1 июля 2020, 21:49 — REGNUM Более 74% жителей Российской Федерации по итогам обработки 30% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок в Конституцию страны.
REGNUM 14:49
Политика
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу 1 июля.
Агентство Москва вчера в 17:00
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Футбол
«Ростов» в 12-й раз подряд не смог обыграть «Краснодар» в РПЛ
«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 и продлил неудачную серию в противостоянии с соперниками.
RT на русском 15:12
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Политика
ЦИК опроверг информацию о данных голосования в Коми
Центральная избирательная комиссия опровергла информацию о том, что граждане республики Коми в большинстве своем проголосовали "против" поправок в Конституцию.
Народные новости 15:01
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском вчера в 14:53
Общество
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Калининградской области
Подавляющее большинство проголосовавших в Калининградской области поддержали предлагаемые поправки в Конституцию России, 1 июля сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
ИА Красная Весна 14:51
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
В небе над Черным морем российские истребители перехватили два военных самолета США, сообщает Национальное управление обороной России.
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Общество
Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены
По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом.
ФАН 06:36
Политика
В Крым прибыла делегация европейских депутатов
Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия вчера в 15:38
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Происшествия
Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»
Сотрудники правоохранительных органов дали протестующим восемь минут на оставление "автономной зоны", после чего начали проводить аресты.
Газета.Ru 10:21
Общество
В Екатеринбурге проголосовало 45% избирателей
За два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей. В Екатеринбурге на тот момент явка составляла 42,32%.
Новый День 13:09
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Взгляд.ру 11:36
Экономика
В Севастополе снизят тарифы на газ
В Севастополе отменено плановое повышение тарифов на коммунальные услуги, а тарифы на газ даже будут снижены.
Вести Крым 14:05
Кино
Стал известен главный секрет успеха режиссера Кристофера Нолана
Культуромания вчера в 13:22
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» 90 млн долларов
Польская PGNiG в скором времени вернет «Газпрому» 90 миллионов долларов, поскольку российская компания выплатила слишком большую компенсацию.
ФАН 09:19
Авто
В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11
Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.
Тарантас Ньюс 13:14