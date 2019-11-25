Энергетика
Lenta.ruУкраина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики страны Алексей Оржель, сообщает ТАСС.
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Футбол
ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Лео Бокерия стал почетным президентом центра имени Бакулева
Футбол
Бояринцев покинет «Текстильщик»
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
Здоровье
Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может избежать
Врач-онколог из Германии назвал пять причин рака, которые человек сам в состоянии легко избежать.
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Армия и оружие
Польские военные возобновят эксплуатацию истребителей МиГ-29
Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29, — говорится в сообщении.
Политика
В Госдуме оценили идею трибунала по провокации в Керченском проливе
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил идею созвать международный трибунал по делу украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе год назад.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Происшествия
В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы
В Пскове сегодня, 25 ноября, на врача-гематолога детской областной клинической больницы напал неизвестный с ножом.
Общество
Росконтроль провел исследование краковской колбасы
Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Здоровье
Сельские медики на Урале отказались от забастовки
Проведение забастовки с повестки снято, коллектив настроен на увеличения заработной платы в 2020 году, за счёт роста стимулирующих выплат, - отметили в минздраве.
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
Политика
Медведев призвал развивать двусторонние отношения с Финляндией
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал развивать отношения России с Финляндией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Экономика
Адыгейский сыр может уйти из российских торговых сетей
Из-за иска, поданного к двум поставщикам сыров по поводу адыгейского сыра, продукт может исчезнуть из всех российских торговых сетей.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Культура
Умер заслуженный актер России Виктор Семенов
Происшествия
На экс-главу Печорского района завели дело об оскорблении власти
В отношении бывшего главы Печорского района Псковской области Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело по факту оскорбления сотрудника ГИБДД.