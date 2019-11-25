Энергетика

Lenta.ruLenta.ruУкраина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики страны Алексей Оржель, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАСС08:42

На Украине назвали приоритетом подписание контракта на транзит газа

RT на русском08:33

Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Известия08:40

Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Lenta.ru09:26

Минэнерго Украины считает контракт с Газпромом абсолютным приоритетом

REGNUM09:50

В Киеве назвали контракт с «Газпромом» главным приоритетом

РЕН ТВ10:25

Власти Украины назвали приоритетом подписание контракта на транзит российского газа

ФАН08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Космос

Первым пилотом космического корабля «Орёл» станет робот «Артём»

3DNews 02:39
Политика

Лукашенко назвал Калининград «своей областью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.
РИА Новости 06:45
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Армия и оружие

Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

Турция начинает испытания радаров поставленных Россией систем ПВО С-400, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК 05:49
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс 07:49
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Вести.Ru 10:04
Гаджеты

У Xiaomi Mi Band появился конкурент от российского производителя

Российская компания Inoi выпустила браслет Inoi Band, который можно приобрести по рекомендованной розничной цене 2 490 рублей.
Astera 08:00
Космос

В России начали строить завод для сборки спутников системы «Сфера»

Компания "Газпром космические системы" начала строительство в подмосковном Щелково сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы "Сфера" - конкурента проектам OneWeb и Starlink от SpaceX, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:08
Общество

Совфед одобрил закон о запрете продажи техники без российского ПО

Совет федерации одобрил закон о запрете продавать технику без российского программного обеспечения (ПО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:51
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.
Москва 24 04:51
Религия

Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Авто

К дебюту готовится новый Nissan X-Trail

В Сети появилось множество снимков вседорожника Nissan Rogue нового поколения, который известен в России под названием X-Trail.
Новые автомобили 09:24
Происшествия

Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве

В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Интерфакс 10:15
Политика

В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
REGNUM 08:08
Здоровье

Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в России зарегистрировано снижение числа людей, заразившихся ВИЧ в 2019 году.
Политика Сегодня 05:37
Армия и оружие

Польские военные возобновят эксплуатацию истребителей МиГ-29

По его данным, анализ введённых в действие рекомендаций удовлетворил руководство ВС. Командующий после анализа введённых в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолётов МиГ-29, — говорится в сообщении.
News.ru 09:59
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Политика

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС 09:11
Происшествия

Брошенного грудничка нашли в кустах в Подмосковье

В подмосковном Раменском обнаружили брошенного в кустах грудного ребенка.
Вести.Ru 08:16
Здоровье

Установлена наименее уязвимая для рака группа крови

Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Live24 02:25
Политика

МИД Швеции согласился переименовать Белоруссию

Линде заявила, что такое решение связано с намерением Швеции признать и поддержать желание белорусского народа "подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны".
Газета.Ru 09:43
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Итальянский банк UniCredit (в России работает его «дочка» — «ЮниКредит») оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России.
РБК 08:12
Происшествия

В Саратовской области продолжают поиски пропавшего мальчика

Напомним, что 12-летний ребенок пропал в селе Песчанка 21 ноября после прогулки со своими друзьями по территории населенного пункта.
Новости Саратова 23 ноября в 04:37
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 с 12 ГБ ОЗУ протестировали в Geekbench

В тестировании приняла участие версия смартфона с 5G, и скорее всего 12 ГБ ОЗУ будет только в такой версии, тогда как Galaxy S11 с LTE скорее всего не получит увеличенный объем памяти.
Astera 05:08
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru вчера в 11:32
Фигурное катание

Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет

Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
РИА Новости 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное