Энергетика
Lenta.ruУкраина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики страны Алексей Оржель, сообщает ТАСС.
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Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Политика
Лукашенко назвал Калининград «своей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.
РИА Новости 06:45
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Армия и оружие
Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400
Турция начинает испытания радаров поставленных Россией систем ПВО С-400, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК 05:49
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Вести.Ru 10:04
Гаджеты
У Xiaomi Mi Band появился конкурент от российского производителя
Российская компания Inoi выпустила браслет Inoi Band, который можно приобрести по рекомендованной розничной цене 2 490 рублей.
Astera 08:00
Космос
В России начали строить завод для сборки спутников системы «Сфера»
Компания "Газпром космические системы" начала строительство в подмосковном Щелково сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы "Сфера" - конкурента проектам OneWeb и Starlink от SpaceX, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:08
Общество
Совфед одобрил закон о запрете продажи техники без российского ПО
Совет федерации одобрил закон о запрете продавать технику без российского программного обеспечения (ПО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:51
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.
Москва 24 04:51
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Вести.Ru вчера в 18:29
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Авто
К дебюту готовится новый Nissan X-Trail
В Сети появилось множество снимков вседорожника Nissan Rogue нового поколения, который известен в России под названием X-Trail.
Новые автомобили 09:24
Происшествия
Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве
В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Интерфакс 10:15
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
REGNUM 08:08
Здоровье
Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в России зарегистрировано снижение числа людей, заразившихся ВИЧ в 2019 году.
Политика Сегодня 05:37
Армия и оружие
Польские военные возобновят эксплуатацию истребителей МиГ-29
По его данным, анализ введённых в действие рекомендаций удовлетворил руководство ВС. Командующий после анализа введённых в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолётов МиГ-29, — говорится в сообщении.
News.ru 09:59
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
RT на русском 04:42
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС 09:11
Происшествия
Брошенного грудничка нашли в кустах в Подмосковье
В подмосковном Раменском обнаружили брошенного в кустах грудного ребенка.
Вести.Ru 08:16
Здоровье
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Live24 02:25
Политика
МИД Швеции согласился переименовать Белоруссию
Линде заявила, что такое решение связано с намерением Швеции признать и поддержать желание белорусского народа "подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны".
Газета.Ru 09:43
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Итальянский банк UniCredit (в России работает его «дочка» — «ЮниКредит») оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России.
РБК 08:12
Происшествия
В Саратовской области продолжают поиски пропавшего мальчика
Напомним, что 12-летний ребенок пропал в селе Песчанка 21 ноября после прогулки со своими друзьями по территории населенного пункта.
Новости Саратова 23 ноября в 04:37
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 с 12 ГБ ОЗУ протестировали в Geekbench
В тестировании приняла участие версия смартфона с 5G, и скорее всего 12 ГБ ОЗУ будет только в такой версии, тогда как Galaxy S11 с LTE скорее всего не получит увеличенный объем памяти.
Astera 05:08
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru вчера в 11:32
Фигурное катание
Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет
Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
РИА Новости 03:01